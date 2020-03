Mads Langer i sorg: Deler frygtelig besked

I øjeblikket er der flere af landets musikere, der vælger at livestreame gratis koncerter ud til danskerne i en tid, hvor det er forbudt at gå til koncerter og andre sociale arrangementer på grund af den store udbredelse af coronavirus.

Således valgte den danske sanger Mads Langer lørdag at livestreame en koncert på YouTube, hvor hans fans kunne følge med hjemmefra.

Men koncerten tog noget af en drejning, da Mads Langer pludselig blev alvorlig og fortalte en ganske trist besked til de fans, der sad derhjemme i stuen og fulgte med.

- Nu vil jeg gerne være ærlig og sige, at jeg er en lille smule ved siden af mig selv, indledte han og fortsatte:

- Jeg har hele dagen tænkt, at den her koncert skulle være meget let, og at vi skulle hygge os, og det skal vi bestemt også. Men lige inden, jeg skulle på, tikkede en sms ind.

Mads Langer har taget alternative midler i brug for at nå sine fans i en tid, hvor det ikke er muligt at mødes fysisk. Foto: Benjamin Nørskov

Lige inden Mads Langer gjorde sig klar til at give koncert, tikkede der nemlig en besked ind fra en af hans gode kammerater. Og beskeden var langt fra positiv.

- En af mine venner har mistet begge sine forældre til coronavirus, og det sætter jo på en eller anden måde tingene i perspektiv i forhold til, at det virkelig er vigtigt, at vi lytter efter og overholder det der med at blive hjemme, lød det fra en berørt Mads Langer under koncerten.

Selvom Mads Langer flere gange under koncerten påpegede, at han var ganske nervøs, gennemførte han alligevel den halvanden time lange koncert uden problemer og til stor fornøjelse for sine fans.

Aflyst turné

Mads Langer skulle lige nu have været på turné rundt omkring i Europa - blandt andet i Tyskland, men det har han måttet aflyse grundet coronavirus.

- Det er virkelig specielt at blive stoppet midt i det hele, når jeg havde gået og glædet mig så meget. Men det er fælles for os alle, at verden er gået i stå, og at vi skal forsøge at finde os selv og vores liv i de her mærkelige omstændigheder, lød det fra Mads Langer til koncerten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mads Langer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.