Mads Mikkelsen: Alt er væk

Mads Mikkelsen har fået alt arbejde aflyst på grund af coronakrisen.

Det fortæller han til gallapremieren på Thomas Vinterbergs nye film 'Druk', hvor han selv spiller hovedrollen.

Desværre er der heller ikke udsigt til nye roller foreløbig.

- Jeg har ikke lavet noget, siden det startede.

- Det er alt sammen røget nu, så jeg venter bare på, at det hele åbner igen, siger Mads Mikkelsen.

- Men det kan jo godt først være næste år, at krisen begynder at stilne af?

- Ja, det ville være en katastrofe, siger den 54-årige skuespiller.

Han er dog endnu ikke blevet ramt af økonomiske problemer som følge af coronakrisen og de aflyste jobs.

- Indtil videre kan jeg sagtens økonomisk holde til det et stykke tid endnu. Det har selvfølgelig været mega hårdt for mange af mine kollegaer, som ikke helt er i den situation.

- Så jeg skal ikke pive, siger han.

Mads Mikkelsen vil ikke løfte sløret for, hvad han skulle have lavet, som nu er aflyst.

- Det er hemmeligt, fortæller han.

Skuespilleren har ikke problemer med at finde ting at give sig til, mens skuespillet er på pause.

- Jeg er okay til at holde fri, det gør jeg jo tit. Det har bare været en lidt længere periode.

- Jeg laver en masse sport og bygger lidt og saver i nogle ting, fortæller han.

Ingen dårlige branderter

'Druk', som Mikkelsen spiller hovedrollen i, handler om fire gymnasielærere og venner, som beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Mads Mikkelsen selv vil ikke fortælle, hvad hans værste brandert var.

- Jeg har aldrig haft nogen dårlig brandert, de har altid siddet lige i skabet, siger han lettere ironisk.

Han vil heller ikke beskrive, hvordan hans forhold til druk og alkohol er.

- Det er alt for stor en snak, det kan jeg slet ikke komme ind på, siger han afvisende, men fortsætter alligevel:

- Men mit eget forhold til det, det er ligesom alle andres. For meget, det er for meget, og for lidt, det er for lidt.

'Druk' får premiere i de danske biografer torsdag den 24. september