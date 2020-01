Mads Mikkelsen scorer nyt job

De har arbejdet sammen på blandt andet 'Adams æbler' og 'Blinkende lygter', og nu har Mads Mikkelsen igen takket ja til at indtage en rolle i manuskriptforfatteren og instruktøren Anders Thomas Jensens nye film.

Det afslører Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Sidst de to arbejdede sammen, var på Anders Thomas Jensens 'Mænd og høns', der havde premiere i 2015.

I pressemeddelelsen fremgår det, at den nye film, der har titlen 'Retfærdighedens ryttere', er en komedie og en moderne fabel om fællesskab, universets tilfældigheder og livets mening.

Om handlingen lyder det:

'Den udstationerede militærmand Markus (Mads Mikkelsen, red.) må tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke'.

'Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to excentriske kolleger Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, at nogen må stå bag. Som indicierne hober sig op, står det klart for Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, som hans kone tilfældigt blev offer for'.

På rollelisten er der flere andre kendte ansigter, som Mads Mikkelsen er vant til at stå over for.

Det drejer sig blandt andre om Nicolas Bro, som han spillede sammen med i både 'Adams æbler' og 'Mænd og høns', og Nikolaj Lie Kaas, der også var med i både 'Blinkende lygter', 'Mænd og høns' og 'Adams æbler'.

'Retfærdighedens ryttere' forventes at få biografpremiere 25. december 2020.