Mads Mikkelsen vinder usædvanlig pris

Mads Mikkelsen har vundet mange priser for sit virke som skuespiller i diverse film, og nu kan den 54-årige dansker føje endnu en fornem pris til trofæskabet.

Denne gang er det dog i en lidt anden genre end normalt.

Torsdag aften vandt han prisen Best Performance for sin præstation i spillet 'Death Stranding' ved 'The Game Awards' i Los Angeles.

Det gjorde han for sin rolle som Clifford Unger i spillet, der er lavet af det japanske spilfirma Kojima Productions.

Mads Mikkelsen lægger stemme til karakteren, som også er modelleret efter danskerens ansigt. Clifford Unger - eller bare Cliff - er en tidligere elitesoldat, som har været udsendt til blandt andet Irak og Afghanistan.

'Death Stranding' var blandt aftenens store vindere. Spillet var nomineret i hele ti kategorier og vandt i tre af dem.

Ud over prisen til Mads Mikkelsen vandt spillet også for Bedste Musik og Bedste Spilinstruktion.

Mads Mikkelsen har i forbindelse med sin medvirken i spillet tidligere udtalt sig til det amerikanske mandemagasin GQ:

- Jeg er ikke en stor gamer. Det sidste, jeg spillede, var Pac-Man, men det er nogle år siden. Min søn er en stor gamer, og da han hørte, at jeg skulle mødes med Hideo Kujima (skaberen af spillet red.) sagde han, at det var det sejeste, han nogensinde havde hørt, fortalte Mads Mikkelsen.

Danskeren har en enkelt gang før lagt stemme til et videospil - nemlig James Bond-spillet 'Quantum of Solace'.