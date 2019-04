Mads Steffensen laver historisk stort show

4000 betalende gæster.

Så mange er der plads til, når det efterhånden legendariske radioprogram 'Mads & Monopolet' indtager Royal Arena til efteråret.

Lørdag 16. november rykker værten Mads Steffensen ud af DR Byen og ind i på scenen i Royal Arena for sammen med sit panel at løse en række publikums dilemmaer - live.

'Det bliver en aldeles fremragende aften', skriver Mads Steffensen i en sms til Ekstra Bladet og bekræfter, at det er radioprogrammets største liveshow nogensinde.

'Det bliver vores klart største show. Tror, vores største hidtil har været i Operaen eller i Odeon. Her er der over dobbelt op', lyder det begejstret fra den 48-årige vært, der tilføjer, at han glæder sig 'helt op til månen'.

'Det bliver så sjovt. A-holdet kommer', forsikrer han.

Tidligere har Monopolet blandt andet optrådt live på Smukfest.

Et meget ungt monopol fotograferet i DR. Foto: Ole Steen

Showet i Royal Arena adskiller sig dog ved, at aftenens dilemmaer hverken bliver sendt i radioen eller som podcast, så man deler altså 'kun' sit dilemma med max. 4000.

'Mads & Monopolet' havde premiere på P3 i september 2003. I 2016 skiftede det til P4, og det viste sig straks at være en god beslutning. Her kom lyttertallet nemlig over en million.

Billetsalget er startet på livenation.dk og ticketmaster.dk.

