Mads Steffensen: Nu er jeg morfin-fri

- Nu er jeg morfin-fri, og jeg tager ikke længere den hårde medicin. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en hård omgang.

Den populære radiovært Mads Steffensen fra 'Mads og Monopolet' på P4 fortæller åbent og ærligt, at han har været gennem nogle særdeles hårde og smertefulde uger, efter at han styrtede på sin cykel.

- Jeg brækkede kravebenet og seks ribben. I første omgang mente lægerne, at der kun var to brækkede ribben. Men senere opdagede de yderligere fire brækkede ribben, fortæller Mads Steffensen til Ekstra Bladet.

Ønsker lav profil

Den kendte vært understreger overfor Ekstra Bladet, at han egentligt ønsker at holde en lav profil omkring styrtet og de efterfølgende smerter.

- Der foregår mere alvorlige ting rundt omkring i verden end en radiovært, der kommer til skade efter et cykel-styrt, lyder det fra Mads Steffensen.

Tirsdag aften var Mads Steffensen til en erhvervskonference i Vejle, hvor han lavede en omgang 'Mads og Monopolet' med lokale kræfter i panelet. Steffensen ankom til konferencen iført højt humør og venstre arm i en slynge.

Her betroede han deltagerne, at han for første gang i fjorten dage nu var morfin-fri.

Skrevet søde ting

Mads Steffensen kom til skade, da han han på cykel ramte en kantsten lidt skævt og herefter fik en regulær lufttur ud over styret. For første gang i 15 år måtte den uheldige journalist melde afbud til det populære radioprogram.

- Det her tager lang tid. Og det har været hårdt. Men det har virkelig hjulpet, at så mange har skrevet søde ting til mig. Det har været en stor opmuntring, siger Mads Steffensen til Ekstra Bladet.

Se også: Uheldig radiovært: Første afbud i 15 år