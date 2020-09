Madsens mange millioner: Så rig er han

Pengetanken vokser hos Johnny Madsen efter et godt 2019

Økonomisk kører det for Johnny Madsen, der med blandt andet kunst og musik har banket en solid forretning op.

Indtjeningen i virksomheden Nesdam ApS faldt i 2019 i forhold til året før, men 69-årige Johnny Madsen kunne fortsat glæde sig over en bruttofortjeneste på 2.421.217 kroner.

På bundlinjen giver det Nesdam ApS et overskud på 1.723.942 kroner efter skat, hvor langt størstedelen af dem får lov til at blive i firmaet.

Her har Johnny Madsen fået samlet noget af en formue sammen. Egenkapitalen i virksomheden lyder nu på 8.682.202 kroner.

En del af overskuddet kommer fra datterselskabet Madsen Fanø ApS, der håndterer indtjeningen fra Madsens koncerter. Her kunne han i 2019 glæde sig over et overskud på 788.011 kroner efter skat.

*Løn og udbytte er både fra Nesdam ApS og Madsen Fanø ApS.

Lønforhøjelse

Lønudgifterne i Nesdam ApS er i 2019 fordoblet i forhold til året før, og ifølge regnskabet er antallet af ansatte også gået fra én til to.

Firmaet har udbetalt 667.522 i løn til de to ansatte, men det er ikke muligt at se, hvordan beløbet bliver fordelt. Hvis personerne har fået lige meget udbetalt, svarer det til en månedsløn på 27.813 kroner til hver før skat.

Også i Madsen Fanø ApS er lønudgifterne steget, men ifølge regnskabet har der - ligesom året før - kun været én ansat her. Det vides ikke, om alle lønudbetalingerne er gået til Johnny Madsen, men hvis det er tilfældet, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 77.688 kroner fra det firma.

Derudover udbetaler Johnny Madsen 50.000 i udbytte fra Nesdam ApS.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Johnny Madsen via hans manager, men det har endnu ikke været muligt.

Multitalentets bogholder, Alice, der står som kontaktperson CVR-registeret, fortæller dog, at året har været som det plejer, hvor Johnny Madsen har spillet koncerter og solgt sine malerier, men at der derudover ikke er yderligere kommentarer.