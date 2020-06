Madsens trekantdrama: 'Linselus og fede kælling'

Det trekants-drama, som Johnny Madsen er havnet så massivt i, får aldrig nogen ende.

Det må være den klare og entydige konklusion, efter at musikerens to nærmeste kvinder tirsdag tørnede sammen i Byretten i Esbjerg.

Hadet mellem manager Jeanett Exner og kæresten, Rosita Jørgensen, er tydeligvis så voldsomt, at end ikke den stærkeste superlim kan klinke de skår.

Rosita Jørgensen er tiltalt for at have sparket Jeanett Exner i hovedet i august sidste år. I retten viste forholdet sig at være langt værre end det, offentligheden hidtil har kendt til. Og det er ellers en del.

'En fed kælling'

- Rosita kaldte mig en fed kælling, da hun ville have mig ud fra toilettet, forklarede Jeanett Exner foran den høflige og velfriserede dommer, Jason Bach-Petersen.

Rosita Jørgensen sammen med sin forsvarer, Allan Sørensen. Foto: Christer Holte

Rosita betegnede i retten Jeanett Exner som en rendyrket linselus, der bare var ude på at tiltrække sig opmærksomhed ved enhver given lejligheden.

Jeanett Exner viste med både spark i luften og en dramaturgi, som vil være en Wagner-opera værdig, hvordan hun var blevet sparket ned ad trappen fra Johnny Madsens private hjem.

- Jeg er meget bange for Rosita. Hun har tidligere været både fysisk og psykisk voldelig over for andre, forklarede Jeanett Exner.

Jeanett Exner er Johnny Madsens højre hånd og kreativ boss på Realen. Arkivfoto: John Randeris

Madsen stiv

Balladen opstod, fordi Jeanett Exner ville på toilettet i Madsens private gemakker, hvor han bor sammen med Rosita. Udenfor blev der festet i et telt.

- Jeg havde intet at gøre med den fest. Jeg holdt mig inde i den private bolig. Jeg vil ikke have Jeanett inden for dørene. Så da hun ville på toilettet, ville jeg have hende ud igen, forklarede Rosita Jørgensen, som pure nægter at have rørt Jeanett.

Madsen selv sad udenfor i festteltet og var stangstiv. Så han så ikke noget.

Skruer i nakken

Jeanett forklarede, at hun blev sparket, da hun befandt sig på trappen. Umiddelbart bagefter opsøgte hun grædende Johnny Madsen i teltet.

- Jeg var dybt, dybt chokeret og bange. Jeg har tre skruer og metalplader i nakken. Det ved Rosita, og alligevel sparker hun mig i hovedet, lød det fra en fortørnet Jeanett Exner.

Fanøs drama-queen

To vidner, som var inde i huset under optrinnet, så på intet tidspunkt Rosita sparke. Det ene vidne havde bemærket, at de to kvinder havde skubbet til hinanden med armene. Men det var lette berøringer.

Det andet vidne havde ikke set nogen form for berøring mellem kvinderne. Et tredje vidne, som er veninde med Jeanett, berettede, at hun også var blevet sparket på skinnebenet af Rosita, da hun kom ind i de private gemakker. Det forhold er dog ikke anmeldt til politiet.

To betjente, som var blevet tilkaldt, fandt ingen synlige tegn på overfald i Exners hoved.

Rosita Jørgensen er skuffet over, at der ikke blev afsagt dom tirsdag. Hun må nu vente en uge. Foto: Christer Holte

Rosita Jørgensen betegner Jeanett som Fanøs førende drama-queen, og hun nægter sig skyldig.

Det skal jeg ikke

Der afsiges først dom i sagen næste tirsdag.

- Jeg er da noget skuffet over, at der ikke falder dom i dag. Jeg vil gerne have sagen overstået nu, lød det fra Rosita Jørgensen.

Da Ekstra Bladet spurgte hende, om hun nu skulle hjem på terrassen for at drikke te med Johnny og Jeanett, lød svaret omgående:

- Det tror jeg så ikke, at jeg skal.