Mændene roser Luna

Det var en hjerteskærende sammensmeltning, seerne var vidne til, da Luna Elmkjær brød fuldstændigt sammen under 'Gift ved første blik'.

Siden har den 52-årige deltager i DRs kærlighedseksperiment været i hænderne på en rigtig dygtig psykolog, der har samlet stumperne af Luna sammen til en ny stærk udgave af hende.

- Det er lige inden for de sidste par dage, at jeg inde i mit hoved er begyndt at tænke, at det var et tv-program, jeg var med i. Det er ikke mit liv. Tidligere har det været mit liv, for jeg har skullet samle mig selv op.

- Det har gjort ondt, og det har været hårdt for min familie at se på, for det var jo mit liv, der blev vist frem. Men nu har jeg rejst mig. Jeg ved godt, hvem Luna er, og det ved min familie også, siger hun til Ekstra Bladet.

Luna Elmkjær beskriver sig selv som et puslespil, der er gået helt fra hinanden og har skullet samles igen. Det er det blevet nu.

- Jeg er kommet styrket ud af det. Jeg har altid godt kunnet lide mig selv, og den 52-årige Luna, der står her i dag, synes jeg er ret cool. Før ville jeg hellere være 42. Sådan har jeg det ikke mere. Jeg er glad for at være, hvor jeg er.

- Jeg har skullet helt ned og hente mig selv. Bygge mig selv helt op igen, så den kvinde jeg godt kunne lide før, kan jeg bare endnu bedre lide nu, siger Luna Elmkjær.

Anders og Luna nåede kun at være på bryllupsrejse i omkring 12 timer, da bryllups-euforien pludselig blev afløst af drama. Foto: DR

Det er en lang genopbygnings-proces, hun har været igennem, men Luna Elmkjær føler ikke, at hun har lavet om på sig selv undervejs - og så alligevel.

- Jeg er begyndt at læne mig meget mere op af min feminine side. Tidligere i mit liv har jeg oplevet, at når jeg var feminin - og ikke den der maskuline type, der kunne svare for sig - så var jeg mere sårbar og blev lettere slået omkuld, siger hun og fortsætter:

- Nu kan jeg sagtens være feminin og passe på mig selv. Jeg er blandt andet begyndt at gå med kjole. Jeg går faktisk stort set ikke i andet end kjole og nederdel nu, fordi jeg synes, at det giver mig et mildere udtryk. Og man kan faktisk godt både cykle og arbejde i en vuggestue med kjole på. Det havde jeg ikke troet, griner hun.

Lunas nye feminine look er bemærket ude i offentligheden, hvor hun i den grad er blevet et kendt ansigt.

- Jeg får tilkendegivelser fra mænd, der synes, at det er pænt til mig med kjole. Jeg var til en koncert forleden, hvor der kom en mand hen og sagde, at de shorts, jeg havde på i 'Gift ved første blik', skulle jeg aldrig tage på igen, for jeg var meget flottere i kjole. Det er da noget, jeg kan bruge til noget, siger Luna Elmkjær til Ekstra Bladet.

Hør Luna Elmkjær fortælle mere om, hvordan hun har rejst sig efter 'Gift ved første blik' i klippet herover.