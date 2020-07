Magnussen efter millionkøb: Flytter ikke til Danmark

Kevin Magnussen har ingen planer om at flytte permanent ind i den lejlighed i København, han for nylig købte

For nylig kom det frem, at Kevin Magnussen har haft den store pengepung fremme og købt en lejlighed i København.

Den danske Formel 1-kører betalte 8,5 millioner kroner for den 118 kvadratmeter store lejlighed, som ligger tæt på Marmorkirken og Amalienborg.

Det betyder dog ikke, at 27-årige Kevin Magnussen, som i august 2019 blev gift med Louise Gjørup, har planer om at rykke permanent til Danmark.

Kevins egne biler: De første, største og fedeste

Det fortæller han, da Ekstra Bladet torsdag taler med ham på et onlinepressemøde forud for weekendens Grand Prix i Ungarn.

- Jeg bliver boende i London; det er, hvor mit arbejde er, og hvor jeg bliver ved med at bo - i hvert fald så længe jeg har et arbejde der, siger Kevin Magnussen.

Feriebolig

Parret bor til daglig i London-bydelen Chelsea, og det bliver de altså ved med.

- Lejligheden i København kommer til at fungere som en ferielejlighed, lyder det fra Formel 1-danskeren, som fortsætter:

- Jeg kommer til at opholde mig der, når jeg har ferie, og vi vælger at holde ferie i Danmark.

Kevin Magnussen har ikke fået point i årets første to Formel 1-løb, men han har mulighed for at tage revanche i weekenden, når det går løs i Ungarn.