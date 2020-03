Mai Manniche fyret som ambassadør med øjeblikkelig virkning

I efteråret præsenterede Psoriasisforeningen smykkedesigneren Mai Manniche, der ejer virksomheden JEWLSCPH, som deres nye ambassadør.

Men det var ikke længe, at den 35-årige smykkedesigner kunne skrive ambassadør på sit cv. Foreningen har nemlig nu frataget Mai Manniche posten og fyret hende som ambassadør med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Mai Manniche og hendes mor, læge Vibeke Manniche, har delt flere opslag på de sociale medier, hvor de hævder, at udbruddet af coronavirus ikke er så slemt, som myndighederne udlægger det, og at der ikke er tale om en epedimi.

De udtalelser har fået hundredvis af vrede danskere til tasterne på de sociale medier, hvor de udtrykker deres kritik af de kontroversielle udtalelser, og det får altså nu også Psoriasisforeningen til at reagere.

'Det er foreningens klare politik, at vi - i allerhøjeste grad i disse tider - skal yde fuld opbakning til vores myndigheder og loyalt følge de råd, der bliver givet for at begrænse smittespredningen af ny corona-virus', lyder det fra landsformand, Sten Svensson, i pressemeddelelsen.

'Derfor kan vi ikke leve med, at en af foreningens samarbejdspartnere, Mai Manniche, spreder historier, der forsøger at tale krisen ned. Det er efter foreningens opfattelse direkte undergravende for det sundhedssystem, vi er så afhængige af. Og som forening må vi naturligvis forholde os til de udmeldinger og konstatere, at vore holdninger ikke kan mødes', lyder det videre.

Mai Manniche sammen med sin mor, Vibeke Manniche. Foto: Kenneth Meyer

Bekymrede medlemmer

Ifølge landsformand, Sten Svensson, har udtalelserne fra Mai Manniche vakt en del bekymring blandt medlemmerne af Psoriasisforeningen.

Foreningen har nu valgt at reagere på de mange henvendelser, de har fået i den forbindelse.

'Vi takker alle medlemmer, der har tilkendegivet jeres bekymring over samarbejdet med omtanke for foreningens virke og omdømme. Endelig skal vi understrege, at vi som patientforening tager skærpet ansvar for i denne situation at bidrage til korrekt oplysningsindsats, og vi opfordrer alle til at tage corona-krisen alvorligt og bakke op om og følge myndighederne', lyder det i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mai Manniche, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

