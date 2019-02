Mai Manniche i shitstorm: Får stor advarsel

Den kendte smykkedesigner Mai Manniche, der ejer Jewlscph, har de seneste dage modtaget så mange negative anmeldelser på Trustpilot, at hun har taget alternative midler i brug.

På sin Facebook-profil beder hun derfor sine følgere om at give hende positive anmeldelser på Jewlscphs side på Trustpilot.

'HJÆLP. Pga. shitstorm har vi fået en masse 1* anmeldelser på Trustpilot fra haters der aldrig har været i nærheden af et smykke fra mig... Jeg har derfor brug for Jeres hjælp og vil være dybt taknemmelig for alle der har lyst til at hjælpe og lave en positiv anmeldelse. Tak på forhånd', skriver Mai Manniche på sin Facebook-profil.

Men den opfordring har nu fået konsekvenser for Mai Manniche og Jewlscph. At opfordre sine følgere til at give positive anmeldelser er nemlig imod Trustpilots retningslinjer.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på sagen tidligere i dag, og vi har derfor sendt Jewlscph en advarsel. Det er mod vores retningslinjer at påvirke sine kunder til at skrive positive eller negative anmeldelser, oplyser Trustpilots presseafdeling til Ekstra Bladet.

De vil derfor holde ekstra godt øje med virksomhedens side den kommende tid.

- Og fortsætter det, så kan sagen blive overdraget videre i systemet, og så kan det i sidste ende få juridiske konsekvenser, oplyser Trustpilot.

Mai Manniche tager klagen roligt. Foto: Jens Henrik Daugaard

Tager det roligt

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mai Manniche, at hun har bedt sine følgere om at anmelde hendes virksomhed positivt. Hun tager dog advarslen fra Trustpilot ganske roligt.

'Det er korrekt, at vi har bedt vores kunder om at lave en anmeldelse på Trustpilot. Altså vores reelle kunder. Det er meget normalt - det gør de fleste virksomheder direkte i deres mails ved en ordre. Vi er meget interesseret i deres feedback og kan lære heraf', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Som du kan se bruges Trustpilot også som 'gabestok', og det er tydeligt, at nogen har opfordret andre til at lave shitstorm mod os. Det er åbenlyst en masse mennesker, som IKKE har haft en reel købsoplevelse, men såkaldte haters. De har aldrig handlet hos os, og det undrer mig, at Trustpilot ikke omgående fjerner disse. På den måde bliver Trustpilot jo meget utroværdig', skriver hun videre til Ekstra Bladet.

Under Mai Manncihes Facebook-opslag har flere af hendes følgere da også givet til kende, at de nu har givet hende fem stjerner på Trustpilot.

Samtidig har Mai Manniche anmeldt de kritiske anmeldelser til Trustpilot. Det resulterer i, at de negative anmeldelser bliver skjult, indtil Trustpilot har behandlet sagerne. Trustpilot oplyser til Ekstra Bladet, at de nu vil gennemgå alle anmeldelserne en for en.

Flere dårlige sager

De seneste måneder har der været flere dårlige sager, der har involveret Mai Manniche.

I øjeblikket er hun aktuel i 'Beauty Bosserne' på Kanal 4. I programmet konfronterede Irina Olsen hende med et rygte om, at Manniche har købt tusindvis af følgere. Mai Manniche nægtede og forklarede, at de mange nye følgere kunne skyldes et samarbejde med Fie Laursen, men sagen har sidenhen skabt meget omtale i diverse medier.

Derudover har Realityportalen for nylig afsløret, at Mai Manniche endnu ikke har betalt de 80.000 kroner, hun er blevet pålagt af Forbrugerklagenævnet til at betale tilbage til Cengiz Salvarli, der er kendt fra 'Familien fra Bryggen', efter han har købt en forlovelsesring fra Jewlscph til Geggo, der ikke levede op til den påståede værdi.

Mai Manniche har også haft en strid kørende med Geggo og Cengiz. Foto: Mogens Flindt

Derudover er Mai Manniche lige nu i en bitter strid med sin tidligere udlejer på Strandvejen, hvor hun indtil for nylig havde en butik. Udlejeren mener, at Mai Manniche skylder ham penge, mens Mai Manniche er af en helt anden opfattelse. Hun mener i stedet, at det er ham, der er truende og skylder hende penge. Sagen kan meget vel ende i retten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerombudsmanden i forbindelse med sagen, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.

