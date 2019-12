Mai Manniches hårde kamp: - Jeg har grædt meget

Mai Manniche stod i 2017 frem og fortalte om en sygdom, hun havde kæmpet med hele livet. Smykkedesigneren lider nemlig af hudsygdommen psoriasis, som påvirker hendes hverdag.

Dengang påvirkede det hende dog efterfølgende hårdt psykisk, og hun besluttede sig derfor for at gå mere stille med dørene. Nu har hun dog taget en beslutning om, at hun igen vil sætte fokus på sygdommen. Det skriver hun på sin blog.

'Jeg har levet med sygdommen hele mit liv, nogle perioder i sværere grad end andre – og det har da også i den grad kostet en del tårer. Hvorfor mig? Hvorfor skal jeg have den sygdom? Spørgsmål jeg igen og igen har stillet mig selv – og fortsat i mørke stunder kan stille mig selv. Men det er, som det er, og jeg har et ansvar. Et ansvar for at vise andre, at man kan leve rigtig godt og være velbehandlet med psoriasis', skriver hun.

Derfor stiller Mai Manniche nu op til et stort interview med Psoriasisforeningens medlemsmagasin, Hud & Helse, som udkom i starten af december.

- Det at lære at leve med en kronisk sygdom gør 100 procent en stærkere. Man får en anden tilgang til nogle ting i livet. Det giver perspektiv. Jeg er meget opmærksom på, hvad der gør mig ked af det, og hvad jeg ikke gider at bruge min energi på, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Min psoriasis har påvirket mig meget, men jeg får det ikke bedre af at have ondt af mig selv, og det forsvinder heller ikke, så jeg kan lige så godt lære at acceptere det og være åben om det.

'Nu er jeg helt klar'

Til Ekstra Bladet fortæller Mai Manniche mere om sin beslutning om at dele sine erfaringer med sygdommen igen.

- Dengang (i 2017, red.) besluttede jeg mig for, at jeg ikke længere ville dele det med offentligheden, fordi det simpelthen var for hårdt, og jeg blev slået helt ud af det, siger hun og fortsætter:

- Men i forbindelse med 'Beauty Bosserne' (Kanal 4-serie, red.) kom der igen fokus på min sygdom og mine kostvaner, og så tænkte jeg: 'Okay, nu må jeg stå frem omkring det, for der er simpelthen for meget fokus på, hvorfor jeg spiser, som jeg gør, og om der er noget galt med mig.' Og ja, der er, for jeg har fucking psoriasis.

Derfor besluttede hun sig for at gå all in, og hun kontaktede Psoriasisforeningen, som hun er blevet ambassadør for.

- Et par dage efter fortrød jeg, og jeg kom i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige at gøre (at stille sig frem, red.). For det er hårdt at tale om sin sygdom, og man bliver endnu mere bevidst om den, siger Mai Manniche, som nu er mere klar til de mange reaktioner.

- Nu har jeg prøvet det, og jeg har været igennem det før. Man bliver aldrig helt klar til reaktionerne, men jeg bliver nødt til at gøre det nu. Vi er fire procent, der har psoriasis. Det er mange, og jeg kan mærke, at jeg har brug for at snakke om det, siger smykkedesigneren, som gerne vil hjælpe andre.

Stor livsstilsændring

Mai Manniche har længe været bevidst om, at kosten spiller en stor rolle for hendes helbred, og derfor har hun også været meget opmærksom på, hvad hun putter i sin krop.

Hun har længe holdt sig helt fra ting som alkohol og sukker, men for nylig foretog hun endnu en stor livsstilsændring, som hun har tænkt sig at holde fast ved.

- En af mine venner foreslog mig, at jeg skulle spise plantebaseret. Først grinte jeg af ham og sagde: 'Glem det! Det kommer aldrig til at ske. Jeg elsker kylling, yoghurt og den slags,' men jeg har spist plantebaseret i tre uger, og jeg kan virkelig se, at det gør en forskel, siger hun.

Mai Manniche har derfor tænkt sig at blive ved med det, selv om hun ikke vil kalde sig veganer.

- Jeg bryder mig ikke om ordet, for jeg går også med pels og elsker læder. For mig er der mange negative ting forbundet med det, men det er samme kost. Jeg har ikke rørt kylling, mælk og den slags i tre uger, og det bliver jeg ved med.

Det skaber dog lidt problemer i disse dage, når man ellers har været glad for julemad. Men det betyder også, at julen hos familien Manniche i år skal være kødfri. De støtter hende nemlig i beslutningen.

- Vi skal ikke have kylling, and eller flæskesteg. Vi skal spise plantebaseret, siger hun og fortæller, at resten af familien dog også skal spise noget fisk.

