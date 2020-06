Malmros i bizar p-sag med edderkop

– Det er så bizart!

Normalt er den 75-årige arhusianske filminstruktør Nils Malmros et venligt og roligt menneske, men lige nu er han så edderspændt rasende, at han trækker p-firmaet Apcoa Parking Danmark (EuroPark) i retten i en strid om en parkeringsbøde, hvor en edderkop spiller en væsentlig rolle.

Sagen starter en oktoberaften i 2018, hvor han i forbindelse med et biografbesøg parkerer sin bil i p-huset Latinergården i det centrale Aarhus.

– Efter at have stukket mit dankort i automaten skal jeg taste mit bilnummer ind, men kan ikke lige huske det og smutter kort tilbage til bilen. Så taster jeg nummeret, men kommer i tvivl, om jeg har tastet korrekt. Da jeg forsøger at tjekke displayet, kan jeg ikke se alle cifrene, fordi der sidder en edderkop på automatens inderside og dækker over et af tallene.



Dette lille kræ har kostet Nils Malmros en parkeringsbøde, som han nægter at betale. Nu er det op til retten at afgøre sagen. Privatfoto

– Heldigvis kan jeg se en p-vagt og beder ham om på sin telefon at kontrollere, at alt er i orden. Og det er det, bekræfter han. Han har dog ikke tid til at se edderkoppen i automaten, så han kan fejlmelde den, siger Malmros.

Da han efter at have set ’en ikke særlig god film’ vender tilbage til bilen, venter der ham endnu en dårlig oplevelse: En p-afgift på 795 kroner.

– Det viser sig, at jeg i forvirringen over ikke at kunne se tallet ikke har fået betalt.

Dagen efter vender Malmros tilbage og tager et billede af automaten og edderkoppen med sin mobil.

Han vælger at klage til Apcoa, da han mener sig i god tro på grund af p-vagtens melding om, at alt var i orden, og at bøden dermed er uberettiget.

– Apcoas svar er, at jeg ryger til inkasso, hvis jeg ikke betaler. De tilføjer, at p-vagten umiddelbart ikke husker episoden, men har henvist andre til andre edderkoppe-fri automater. Så de kender altså til den – og kunne bare have tjekket videoen for at få hændelsesforløbet bekræftet.

Danmarksmester i klager Af Parkeringsklagenævnets årsrapport fra 2018-2019 fremgår det, at Apcoa er det selskab, flest bilister klagede over, nemlig 793 – svarende til 33,24 procent af klagerne. På andenpladsen ligger Q-park med 444 klager (18,61 procent), mens tredjepladsen indtages af City Parkeringsservice ApS med 266 klager (11,15 procent).

Niels Malmros er så vred over det, han kalder ’en lodret uretfærdighed’, at han tager sagen i Parkeringsankenævnet. Af de fem medlemmer er to udpeget af p-firmaerne, en er dommer, mens de to øvrige repræsenterer henholdsvis FDM og Forbrugerrådet Tænk.

Kendelsen går Malmros imod med stemmerne tre mod to – FDM og Forbrugerrådet var på hans side. Men de øvrige tre mente, han burde have fundet en anden automat.

– At jeg taber med mindst mulig dissens betyder, at jeg kan tage sagen til byretten, og det gør jeg altså nu. Jeg er blevet stædig. Der er mange detaljer, men jeg vil ikke procedere i avisen, siger han, der endnu ikke ved, hvornår ’edderkoppesagen’ kommer for retten.

Svære at få i tale

Apcoa har et princip om kun at kommunikere med pressen på skrift og meddeler i en mail Ekstra Bladet, man ikke har nogen kommentarer til sagen.

Århus Stiftstidende har dog haft held til delvist at få besvaret deres spørgsmål til sagen:

– Gennemsyn af videoovervågning ændrer ikke på, at det er parkanten (Nils Malmros, red.), som bærer ansvaret for, at der er foretaget korrekt registrering og efterfølgende betaling for parkeringen, skriver Apcoa i sit svar.

Avisen har dog ikke fået besvaret deres spørgsmål om p-vagtens rolle i sagen.