- Hvordan har det været at træde ind på den helt store DR-scene?

- Jeg har jo allerede bevæget mig lidt rundt på TV2, men har nu været så privilegeret at få en hovedrolle på DR. Man kan mærke, at der er større bevågenhed, men jeg har været så glad for at lave den. Medinstruktøren Louise Friedberg, som jeg kender fra ’Norskov’, var også en af grundene til, at jeg virkelig ville det her. Det har været fedt.

- Hvordan forbereder man sig til en rolle som Peter?

- Man kan ikke forberede sig på at miste et barn. Men når man selv har børn, så har min forberedelse været at tænke nogle af de tanker til ende, som man egentlig ikke har lyst til. På den måde kan man mærke, hvad det betyder, og hvad det gør ved ens krop. Det har været en vandring ind i et mørkt rum, som jeg ikke er i særlig tit, men jeg er heldigvis god til at gå ud af det igen.

- Det er uhyggeligt, det I laver – hvordan har sammenholdet været?

- Det værste er, at når man laver den her slags groteske drama, så er det her, man har det sjovest. Måske er det også, fordi man i pauserne har brug for at slippe noget af det mørke, man går rundt i. Skuespillere er forskellige, men jeg har aldrig været en, der går i trance-rum og kommer ud seks måneder senere, når serien er indspillet. Jeg kan godt adskille, hvem der er hvem.

- Men hvordan holder I det nede på jorden?

- Når man sidder så tæt og ser hinanden i øjnene ... Man knækker. Det er så voldsomme ting, man spiller, og indeni er der altid en lille djævel, der siger, at det ’bare er en leg’. Hvis det får lov at tippe lidt for meget frem, kan det blive for sjovt.

Claus Riis Østergaard har før sin store rolle 'Fred til lands' været med i TV2's serier 'Norskov' og 'Lærkevej'. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Claus Riis Østergaard 49 år.

Spiller rollen som Peter i DR’s ’Fred til lands’.

Også kendt for sin rolle i TV2’s ’Norskov’.

Har spillet en række store roller på teatret.

Uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1999.

- Du har fået lidt af et gennembrud med to hovedroller i streg – bliver du i højere grad genkendt?

- Jeg bliver rigeligt genkendt i Odense, hvor jeg bor, og det er for de mærkeligste ting. Det kan stadig være for ’Nordkraft’ eller ’Lærkevej’. Men ’Norskov’ gjorde, at jeg føler mig rimelig set mange steder. Jeg har endnu ikke oplevet det med ’Fred til lands’.

- Hvad går du og laver for tiden?

- Lige nu laver jeg en forestilling, der hedder ’Den mystiske sag om hunden i natten’. Om dagen laver jeg prøver på en anden forestilling, ’Peggy Pickit ser Guds ansigt’. Så jeg har et par drøje titler at døje med.

’Fred til lands’ kan ses på DR.dk.

Tre jeg selv ka’ li’

’Norskov’



Foto: Mike Kollöffel/TV2

- Jeg synes, det var rigtigt. Der havde ikke været lavet sådan noget før. Det beskrev en del af Danmark, og det var også i Nordjylland, hvor jeg kommer fra. Der var mange ting med den serie.

’Riget’



Foto: Henrik Dithmer/DR

- Grotesk uhygge på en ny måde. Jeg var fanget.