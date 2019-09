Mand død under Lars Hjortshøj-show

- Det var fuldstændig absurd og en vanvittig situation, siger komiker Lars Hjortshøj om et dødsfald under et af hans shows

Til en firmafest for et par år siden var der en ældre herre, der faldt om og efterfølgende døde, mens Lars Hjortshøj stod på scenen og underholdte.

Selv om det er flere år siden, er det en episode, der stadig gør stort indtryk på Hjortshøj, når han bliver spurgt til det.

Det specielle ved situationen var, at han selv og publikum først sent opdagede, at den var helt gal. Det skriver Politiken.

- Man kan sige, at jeg var i god tro, da jeg gennemførte showet, men det var voldsomt bagefter at få at vide, at han var død, siger Hjortshøj til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg tolker det først, som om, han er beruset, og jeg når også at komme med et par jokes om det. Men da han så falder om, kan jeg se på reaktionen fra hans kollegaer, og dem han sad sammen med, at det er ret alvorligt. Så spørger jeg fra scenen: 'Er der en læge til stede?', hvorefter der er flere hundrede mennesker, der griner. De ved jo ikke, at det er alvorligt, og tror bare det er en del af showet. Det var en fuldstændig absurd og en vanvittig situation.

Se også: Lars Hjortshøj: Han er fandeme sjov

Hvilket indtryk gjorde det, at døden pludselig kom så tæt på?

- Man kan sige, at på det tidspunkt, hvor jeg færdiggør showet, er jeg ikke klar over, at han er død. Det finder jeg først ud af, da jeg spørger personalet, hvordan det er gået med ham. Det viser sig, at der var blevet tilkaldt en hjerteambulance, men de kunne ikke gøre noget, da de nåede frem. Det var en voldsom oplevelse.

I en kommende 'Klovn'-agtig tv-serie med titlen 'Store Lars' spiller Lars Hjortshøj hovedrollen som en mere eller mindre virkelighedstro udgave af sig selv.

I serien, der har premiere på TV3 i slutningen af næste måned, bliver han rodet ud i en række håbløse projekter, og resultatet er, at han igen og igen havner i absurde og vanvittige situationer.

20 år efter 'Casper & Mandrilaftalen': Derfor måtte vi stoppe

Ingen berøringsangst

Episoderne er inspireret af virkeligheden, og Hjortshøj vil ikke afvise, at episoden med dødsfaldet kan komme med i serien.

- Det er bestemt ikke for langt ude, men lige den der episode optræder faktisk ikke i serien. Der er mange andre episoder, der er hentet direkte ud af virkeligheden med et godt skvæt fiktion oveni, men lige den her er ikke en del af det. Men det er da faktisk en meget god idé. det havde jeg ikke lige tænkt over, så tak for det.

Så det kommer måske med senere?

- Ja, hvis det ellers bliver godt taget imod, så har vi rigeligt med materiale, men det her ville bestemt være tilpas bizart til at kunne komme med. Det har jeg ikke berøringsangst i forhold til.