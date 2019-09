Mandejagt-mormor har kendt datter: Kan du kende hende?

I slutningen af 1980'erne var det Barbara Topsøe-Rothenborg, der indtog sendefladen, da hun spillede rollen som Nana i tv-serien af samme navn. Som den skarpe tv-seere måske har opdaget, er det nu hendes mor, der er i fjernsynet.

De seneste uger har man kunnet følge Judith Rothenborg jagt på kærligheden i DR-programmet 'Mormor på mandejagt'.

Barbara Topsøe-Rothenborg med sin tv-far, Jesper Christensen. Foto: DR/Presse

- Barbara er meget mere privat end mig, og hun var bekymret til at starte med. Hun var bange - også på mine vegne - for, om jeg ville blive gjort til grin, siger Judith Rotheborg til Ekstra Bladet.

Hun kan sagtens sætte sig ind i, at det må være specielt at se sin mor tale om sex, græde og danse rundt på tv.

- Men hun er ok med det. Hun vil gerne støtte mig, og jeg er jo på en slags mission, siger den 70-årige skuespiller.

Judith Rothenborg har de seneste uger kunnet ses i 'Mormor på mandejagt' på DR1. Foto: Privatfoto

Var det ikke for Judith Rothenborg, var 'Mormor på mandejagt' slet ikke blevet til noget.

- For nogle år siden startede jeg LivsSceneriet på nettet. Her er jeg helt åben og ærlig - både når det går godt og skidt. Det var der er produktionsselskab, der faldt over og kontaktede mig for at høre, om jeg ville være med til at lave et program og dating blandt ældre, fortæller hun.

I 2020 skal hun ud og holde en række foredrag om emnet.

