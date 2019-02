Manden bag TV Avisen er død

Tidligere generaldirektør i DR Hans Jørgen Jensen er død. 87 år gammel sov han ifølge Politiken lørdag ind i sit hjem i Virum.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Hans Jørgen Jensens datter, Elisabeth Wille, at hun har mistet sin far, men derudover ønsker familien ikke at tale om deres tab.

Hans Jørgen Jensen er uddannet journalist og blev i 1964 chef for DR's TV-Aktualitetsafdelingen samt for stationens nyhedssatsning, TV Avisen.

Manden bag TV Avisen fortsatte med at stige i grader i DR i monopol-dagene. I 1976 blev han programdirektør for DR's radio og tv, og i 1985 fik han den højeste post som generaldirektør.

I 1994 gik Hans Jørgen Jensen på pension, og Christian S. Nissen overtog posten som generaldirektør.

Hans Jørgen Jensen efterlader sig sin kone, tidligere kontorchef i Kulturministeriet Annelise Jensen, som han har været gift med siden 1960, tre børn og en række børnebørn.