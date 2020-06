Mangemillionær på komik: Så rig er Mick Øgendahl

Når Mick Øgendahl har fået danskerne til at grine, kan den 47-årige komiker selv grine hele vejen til banken

Der er gode penge i at underholde danskerne. Det er Mick Øgendahl et levende bevis på.

Han har længe været et af de største navne på den danske comedyscene, og det kan ses på kontoen. Det viser regnskabet fra den 47-årige komikers holdingselskab, Unterholding ApS, der blev offentliggjort 26. juni.

Her ses det, at pengetanken er vokset i holdingselskabet, som Mick Øgendahl ejer 90 procent af, mens hans kone, Marlene, ejer den resterende del.

Unterholding ApS råder nu over en egenkapital på 39.537.146 kroner, hvilket er en stigning på lidt mere end 3,6 millioner kroner i forhold til 2018-regnskabet.

Dertil kommer værdierne på Mick Øgendahls private konti, der ikke er offentligt tilgængelige.

Se også: Millionsucces: Martin Brygmann tjener kassen

Trækker millioner ud

Unterholding ApS kommer ud af 2019 med et overskud på 8.569.245 kroner efter skat, hvilket er noget bedre end 2018, som gav røde tal på bundlinjen hos komikeren.

Det er især Lowland Fallstar ApS, hvor indtjeningen primært kommer fra produktion af spillefilm, komedieserier og royalties fra tidligere standupshows, som trækker læsset.

Her kunne Mick Øgendahl glæde sig over en bruttofortjeneste på 9.878.232 kroner, hvilket efter skat og andre udgifter gav et overskud på 6.880.763 kroner.

Overskuddet bliver fejret ved at trække 4.908.000 kroner ud i udbytte for regnskabsåret, fremgår det af holdingselskabets regnskab.

Triumf til Zulu Awards: Nu afslører de stor nyhed

Utilfreds

Mick Øgendahl selv er dog ikke tilfreds med resultatet.

'Aktiviteterne i selskabets tilknyttede og associerede virksomheder har ikke indfriet de forventninger der var til året. Årets resultat betragtes dermed som ikke tilfredsstillende,' står der i årsrapporten for Unterholding ApS.

Det er dog ikke Lowland Fallstar ApS, der har haft et dårligt 2019. Her lyder det i årsrapporten, at virksomheden har indfriet forventningerne.

Se også: Samleje på festival: Mick kom med bukser på

Frygter coronakrisen

Mick Øgendahl har ligesom de fleste andre af kollegerne været tvunget til at holde en ufrivillig pause i den seneste tid, efter coronavirussen fik lukket store dele af Danmark ned.

Og komikeren frygter konsekvenserne af virussen og nedlukningen.

'Selskabets aktiviteter er fra den 13. marts 2020 midlertidigt begrænset som følge af COVID-19. Selskabets associerede og tilknyttede virksomheder vil således have begrænset aktivitet under nedlukningen og det vil kan have en negativ påvirkning på resultatet for det kommende år,' lyder det i årsrapporten.

Her lyder det desuden, at det endnu ikke står klart, hvor meget nedlukningen af Danmark kommer til at påvirke det næste regnskab.

Mick Øgendahl oplyser via sin manager og hustru, Marlene, som ejer ti procent af firmaerne, at han ikke ønsker at kommentere på regnskaberne.