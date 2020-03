Manu Sareen er blevet skilt

Den tidligere minister bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er blevet skilt fra sin kone

Den tidligere børne- og socialminister Manu Sareen og hans kone, Solveig Wandall, har besluttet sig for at blive skilt efter fire års ægteskab.

Det bekræfter 52-årige Sareen over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi er blevet skilt for nylig, siger han og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig ked af det. Det er sørgeligt, når en familie bliver splittet på den måde.

Manu Sareen oplyser, at han derudover ikke har yderligere kommentarer til skilsmissen.

Manu Sareen og Solveig Wandell giftede sig i august 2016. Sammen har de en pige på snart tre år. Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

Sammen blev Manu Sareen og Solveig Wandall i 2017 forældre til en datter.

- Det er et kæmpe privilegium at få lov at opleve igen. Jeg troede ikke, jeg skulle have flere børn. Det er så fedt at få lov til i min alder - og det er noget helt andet denne gang, sagde han til Ekstra Bladet i forbindelse med, at han var blevet far for fjerde gang.

Skilsmissen fra Solveig er ikke Manu Sareens første skilsmisse.

I 2014 blev han skilt fra sin daværende hustru, Anya, som han var gift med i 19 år.

De to har sammen tre børn, Cilja, Alvin og Felix,

Indtil 2015 var Manu Sareen medlem af Folketinget for Radikale Venstre og var blandt andet minister for børn, ligestilling og sociale forhold. I 2016 skiftede han til partiet Alternativet, som han dog forlod igen i 2018, hvilket for Manu Sareen også betød et farvel til dansk politik.

Manu Sareen er desuden forfatter og er særligt kendt for sin prisbelønnede serie om Nørrebro-drengen Iqbal Farooq.