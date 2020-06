Manu Sareens vilde sommerplaner

Det er aldrig for sent at lære noget nyt, og derfor kaster han sig i en alder af 53 år ud i at lære surfing

Sommeren byder på spændende planer for Manu Sareen og familien.

Det løftede den 53-årige politiker og forfatter sløret for sammen med sin 23-årige datter, Cilja, da de dukkede op til premieren på Lone Scherfig-filmen 'The Kindness of Strangers'.

- Vi skal til Bornholm - os to og mine brødre, sagde Cilja, inden Manu Sareen tog over og fortalte, at han også har helt andre planer i løbet af sommerferien.

- Jeg skal til Klitmøller, hvor jeg skal lære at surfe. Det har jeg aldrig prøvet før, sagde han.

'Danmark kan noget helt vildt'

Coronavirussens indtog i Danmark betyder, at en masse danskere i år skal holde sommerferien i hjemlandet.

Det er dog ikke noget, der går Manu Sareen på. Han glæder sig til turen til Bornholm, og han fortæller, hvorfor han glæder sig til at kaste sig over den vilde hobby:

- Fordi det er sindssygt ... det ser bare så fedt ud, når de gør det. Jeg var lige oppe at kigge for to uger siden. Det er bare for fedt, og jeg fik bare øjnene op for, at - i stedet for at tage til Atlanterhavet eller et andet sted - Danmark bare kan noget helt vildt, og der er vilde bølger og fuld knald på.

- Det er aldrig for sent at lære noget, grinede Manu Sareen, inden han sammen med datteren gik ind for at se filmen.