Maria Hirse dømt: - Jeg er meget ked af det

Maria Hirse er dømt i sagen mod hende, en 46-årig mand og en 24-årig kvinde.

Retten i Helsingør fandt i dag, at den 47-årige tidligere bogstav-vender i 'Lykkehjulet' idømmes tre måneders betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste.

Hun blev dømt for at have begået hæleri for mere end 70.000 kr., at have været i besiddelse af et knojern og for at have skaffet sig adgang til privat ejendom uden tilladelse.

Den 46-årige mand er frikendt, mens den 24-årige kvinde idømmes ti dagbøder på hver 200 kroner for sammen med Maria Hirse at have skaffet sig adgang til privat ejendom uden tilladelse.

Tilstrækkelig bevist

Dommer Mette Frimodt Hansen og de to domsmænd var enige om Maria Hirses dom.

- Vi har fundet det tilstrækkelig bevist, at der var tale om stjålne genstande. Du (Maria Hirse, red.) er dømt for at have været i besiddelse af varer for ikke mindre end 70.000 kroner.

- I forhold fire er du dømt, fordi det her knojern blev fundet i din skuffe i sommerhuset, du lejede, sagde dommeren til Maria Hirse.

Retten fandt det ikke bevist, at den 46-årige medtiltalte havde kendskab til hælervarerne, som retten fandt bevist var i Maria Hirses lejede sommerhus sommeren 2017.

Hårdt ramt

Maria Hirse var tydelig berørt, da dommeren læste dommen op. Hun slog i bordet foran sig og sagde: 'Pis.'

Hun blev også siddende i retssalen som den eneste af sagens parter og tog på et tidspunkt hænderne foran ansigtet, mens hun græd.

Omkring sig havde hun sin forsvarer, Henrik Stagetorn, der udlagde dommen for hende, og en veninde, der trøstede hende.

Dømt på forhånd

Uden for retssalen fortalte Maria Hirse, at hun var overrasket over rettens dom.

- Jeg er meget ked af det.

- Jeg havde håbet på, at det i dag skulle være slut for 18 måneders helvede, men jeg bliver nødt til at acceptere, at det var det, dommeren valgte, og så må vi anke, sagde hun.

Hun mente, at hun var dømt på forhånd, fordi 'det er en god historie'.

- Jeg tror, at alle kan være enige om - om det så var presse eller offentligheden - at kun én skulle bøde for det her, og det skulle være mig, sagde hun.

Skal renses helt

Maria Hirses forsvarer, Henrik Stagetorn, fastslog, at Maria Hirse ikke havde andre muligheder end at anke, selvom hun ikke blev dømt for det fulde beløb.

- Det ændrer ikke ved, at Maria vil renses fuldstændig, og derfor har vi ikke andre muligheder end at anke, og det gjorde vi med det samme, sagde Maria Hirses forsvarer, Henrik Stagetorn.

Henrik Stagetorn forsøgte forgæves sagen igennem at overbevise retten om, at Marie Hirse ikke vidste, at hun var i besiddelse af hælervarer i sit sommerhus i Nordsjælland sommeren 2017.

Maria Hirse forklarede, at hun havde ladet den 46-årige mand opbevare nogle af sine ting, heriblandt PH-lamper, dyre vine og dyrt køkkenudstyr, i et anneks uden at kende til deres herkomst.

Maria Hirse har ændret navn og hedder i dag Mariia Madeleine Sea Svensson.