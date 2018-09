Maria Hirse hyrer stjerneadvokat: Nægter sig skyldig

Maria Hirse har valgt at tage det tunge skyts i brug i sagen, hvor hun står anklaget for hæleri i Vejby og forsøg på indbrud på en gård i Plejelt, Nordsjælland.

Stjerneadvokaten Henrik Stagetorn bekræfter over for Ekstra Bladet, at han nu repræsenteret Maria Hirse.

- Det er korrekt. Det har jeg gjort i nogle måneder. Jeg husker ikke den eksakte dato, men engang siden sommer, fortæller han.

Henrik Stagetorn er kendt i advokatkredse som en stor kanon og har en stribe store sager på cv'et. Det var eksempelvis ham, der var forsvarer i den såkaldte tunesersag, hvor to tunesere var tiltalt for at ville dræbe Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, ligesom han var forsvarer i Brønderslev-sagen og kan kalde sig tidligere formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Han understreger, at hans klient nægter sig skyldig i begge forhold.

Mystik om rykket retsdato

Helsingør Dagblad kunne torsdag fortælle, at sagen mod Maria Hirse skulle have været for retten i Helsingør i tirsdags, men at den blev rykket grundet advokatskiftet.

Men den forklaring afviser Henrik Stagetorn over for Ekstra Bladet.

- Det er ikke den rigtige forklaring. Den rigtige forklaring er, at anklagemyndigheden har trukket sagen tilbage, fordi man vil overveje sagen. Det betyder ikke, at sagen er opgivet, men at de nok har nogle taktiske overvejelser i øjeblikket. Det må I tale med anklagemyndigheden om, lyder det venligt.

Anklagemyndigheden oplyser imidlertid til Ekstra Bladet, at det er Retten i Helsingør, som har rykket sagen.

Retten i Helsingør oplyser til Ekstra Bladet, at retsmødet i begyndelsen af september blev aflyst, fordi Maria Hirse ønskede en anden forsvarer, som ikke kunne møde den pågældende dag. Dertil kommer, at Anklagemyndigheden har ønsket at indlevere et nyt anklageskrift.

I skrivende stund vides det ikke, hvornår sagen kommer for retten.

Forsvarsadvokaten Henrik Stagetorn. Foto: Per Rasmussen

Hold jer væk

I juli, sidste år, kom det frem, at Maria Hirse og hendes kæreste, der dengang var prospect - altså såkaldt prøvemedlem - i Bandidos, var blevet sigtet for hæleri i forbindelse med en ransagning på en adresse i den nordsjællandske by Vejby.

Her kunne man se, hvordan betjente slæbte flere effekter ud fra huset som Poul Henningsen-lamper, et vinkøleskab, dyre vin, et fladskærmsfjernsyn og en del køkkenmaskiner af mærket Kitchen Aid.

Ekstra Bladet forsøgte gennem flere dage at få en kommentar fra Maria Hirse og Kim Nordal, der opholdt sig på adressen, men i klare vendinger lød beskeden, at pressen skulle 'holde jer væk'.

I august var den gal igen, da Maria Hirse og en anden kvinde blev grebet i forsøg på indbrud på en gård i Plejelt i Helsingør Kommune.

- Vi kan bekræfte, at vi haft et indbrudsforsøg deroppe, og at der blev anholdt to personer. De to personer har været anholdt og afhørt, og de er nu løsladt igen. Mere kan vi ikke sige, lød det fra Nordsjællands Politi.

Gårdejeren, der ikke ønskede sit navn frem, forklarede efterfølgende til Ekstra Bladet, at de to kvinder forgæves forsøgte at løbe væk, men at han fangede dem og foretog en civil anholdelse, indtil politiet ankom.

- Jeg kunne kende hende fra 'Lykkehjulet', og når man har siddet ved siden af hende i 20 minutter for at sørge for, at hun ikke løb nogen steder med den anden kvinde, hun havde med, bliver man ret sikker på det, forklarede gårdejeren.

Maria Hirse og Bengt Burg var ansigt udadtil på 'Lykkehjulet'. Foto: All Over Press

Fremviste blå mærker

Maria Hirse havde dog en helt anden fortolkning af situationen. Ifølge den tidligere Kategorina var der nærmere tale om et overfald fra gårdejerens side. Det beskrev hun i et langt Facebook-opslag.

'Faktum er, at vi går ned langs stalden for at se, hvor mange bokse, der har åbent vindue. Da klokken er 22.45, vil vi ikke forstyrre, men da vi gerne vil se størrelsen på hesteboksene, åbner vi stalddøren. Vi når dog kun lige at træde ind, da lyset bliver tændt og nogle mennesker kommer løbende og råber op. Vi bliver forskrækkede og begynder at løbe, da det er tydeligt, at stemmerne er vrede', skrev hun.

'Jeg falder, og det næste, jeg registrerer, er en mand, der vrider min ene arm rundt for derefter at trække mig hen ad jorden, fortsatte Maria Hirse, der understregede, at målet med besøget var at se gården, da hun og veninden overvejede den som et muligt opstaldningssted i forbindelse med anskaffelsen af en hest.

På Facebook delte hun desuden billeder af blå mærker og sår.