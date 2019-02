Maria Hirse i retten

Maria Hirse er tiltalt for fem lovovertrædelser:

Straffelovens § 290

For sammen med en 46-årig mand at have været i besiddelse af og solgt tyvekoster for en samlet værdi af 69.000 kroner

Straffelovens § 290

For sammen med en 46-årig mand at have været i besiddelse af tyvekoster for en samlet værdi af 25.000 kroner

Straffelovens § 290

For sammen med en 46-årig mand at have været i besiddelse af tyvekoster for en samlet værdi af 20.000 kroner

Våbenbekendtgørelsens § 59

For at have været i besiddelse at en knojern uden politiets tilladelse

Straffelovens §276 a

For sammen med en 24-årig kvinde at have skaffet sig adgang til en privat stald for at stjæle, hvilket mislykkedes