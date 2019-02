RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Trods små ti minutters forsinkelse virkede den tidligere tv-vært Maria Hirse ganske afslappet, da hun mødte op i Retten i Helsingør.

Her skulle hun på anklagebænken, da hun er tiltalt for i sommeren 2017 at have været i besiddelse af hæler-varer og våben samt at have begået indbrud.

Maria vakte opsigt i den ellers anonyme retssal. Hun var pænt klædt i stram, sort kjole med tilhørende leopard-tørklæde om halsen. Ærmerne var udsmykket med, hvad der lignede glimtende diamanter.

'Lykkehjulet'-stjernen nægter sig skyldig i alle forhold. Det gjorde hendes advokat, Henrik Stagetorn, opmærksom på ved retssagens start.

Men Maria Hirse var ikke alene i retten. En 46-årig mand og en 24-årig kvinde er også tiltalt i sagen. De er begge omfattet af navneforbud og nægter sig begge skyldige.

Anklageskriftet mod Maria Hirse Tiltalt for sammen med en 46-årig mand, der er omfattet af navneforbud, at have været i besiddelse af følgende genstande, som 'tiltalte vidste eller bestemt formodede' var stjålet. Formodes stjålet fra fritidshus i Vejby mellem 4. og 6. juli 2017 Fiskegrej Et vinkøleskab Diverse vine og spiritus Et sofabord af mærket Philippe Starck Kay Bojesen søpapegøjer Kitchen Aid Artisan blender og køkkenmaskine Kay Bojesen søpapegøjer Fire sølvkandelabre En gulvlanterne Samlet værdi: Cirka 69.000 kroner Formodes stjålet fra fritidshus i Tisvildeleje mellem 7. og 9. juli To PH-lamper Samlet værdi: 25.000 kr. Formodes stjålet fra lagerrum i Vejby omkring 20. juli Fire Dualit brødristere En Studio brødrister Fire Dualit elkedler To Studio elkedler En Dualit mælkekedel 9 Exel Ketteligt lysestage Fire Wesco brødkasser Samlet værdi: Cirka 20.000 kroner Derudover er Maria Hirse tiltalt for at have overtrådt våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af et knojern uden politiets tilladelse. Og endelig er Hirse sammen med en veninde, der er omfattet af navneforbud, tiltalt for forsøg på tyveri fra en stald ved en ejendom i Græsted. Vis mere Luk

- Det var surrealistisk og traumatisk, forklarede den tidligere tv-vært Maria Hirse om den sommermorgen i juni 2017, hvor politiet kom og ransagede det sommerhus, som hun boede i på daværende tidspunkt.

Maria Hirse er tiltalt for at være i besiddelse af hælervare.

Men ifølge tv-værtens forklaring, vidste hun ikke noget om, at hun opbevarede tyvekosterne. Ifølge hende var det medtiltalte, en 46-årig mand, som er omfattet af navneforbud, som ejede tingene. På det tidspunkt var manden fra tid til anden logerende hos Maria.

- Jeg havde givet ham lov til at opbevare nogle ting, som han ikke selv havde plads til. Jeg vidste bare, at det var nogle personlige ejendele, men jeg var egentlig ret ligeglad med, hvad det var. Det spurgte jeg ikke ind til, forklarede Maria Hirse til anklager Nicky Petterson.

Var bange for rocker

Den tiltalte tv-vært havde svært ved at definere hendes præcise forhold til den 46-årige mand, men i retten gjorde hun det klart, at han var tilknyttet rockermiljøet.

- Det var ikke så simpelt. Hans (medtiltalte red.) relationer i klubben gjorde, at jeg ikke sagde ordentligt fra.

Trods et insisterende forsøg fra anklageren Nicky Petterson, blev det aldrig rigtig klart om den 46-årige mand og Maria Hirse havde haft et kæresteforhold eller et venskab.

- Har han været truende overfor dig, spurgte anklager Nicky Petterson.

- Det vil jeg ikke svare på, sagde hun.

- Er du bange for ham, spurgte anklageren derefter.

- Ja, lød svaret.

Selvom Maria Hirse i retten forklarer, at hun ikke vidste, hvilke genstande hun opbevarede, vedkender hun sig, at have solgt en del af den 46-årige tiltaltes ting over DBA, hvorefter hun afleverede pengene til ham.

Et vidne i retten forklarede, at han efter at have haft indbrud, hvor der blandt andet var stjålet et vinskab og tilhørende vine, på DBA havde set vine identiske med dem, han selv havde fået stjålet. Han kontaktede politiet, som fandt frem til Maria Hirses sommerhus.

I anklageskriftet fremgår det, at der også er blevet fundet forskellige remedier på Maria Hirses bopæl, som kunne bruges til at begå indbrud. Blandt andet flere koben, en sækkevogn og flere arbejdshandsker.

Hun nægter at disse genstande skulle tilhøre hende.

Ændrede forklaring

Tv-værten har i løbet af det halvanden år, hun har ventet på at skulle for retten, ændret forklaring. Det gjorde hun i september 2018.

I retten forklarede hun, at hun ved sin første forklaring var bange for at 'stikke', og at det ville have store konsekvenser for hende, da medtiltalte på daværende tidspunkt var såkaldt prøvemedlem i en stor rockerklub.

I september forlod han dog angiveligt rockerklubben, og det gjorde, at Maria Hirse følte sig mere tryg, og hun afgav dermed en ny forklaring.

Det er seneste forklaring, som hun fastholder i retten onsdag.

'Ikke mit knojern'

Den 46-årige forfatter er også tiltalt for at være i besiddelse af et knojern. Det nægter hun dog.

- Det er ikke mit kojern. Det er hans (medtiltalte.red). Det ved jeg, fordi han har vist mig det, sagde hun i retten.

Det var dog ikke den forklaring hun havde, da hun blev afhørt tilbage i 2017. Her forklarede hun, at det var en gave fra den 46-årige tiltalte mand.

I dag har hun som nævnt tidligere ændret forklaring.

- Det er jo åbenlyst, at det ikke er mit knojern. Det passer slet ikke til min hånd-størrelse. Hvad skulle jeg dog med et knojern?, lød det fra Maria Hirse, da anklageren spurgte ind til knojernet.

Græd i retten

Maria Hirse var tydeligt berørt under retssagen, og da hun var færdig med at afgive forklaring, kunne hun da heller ikke holde tårerne tilbage.

I en pause satte hun sig ned ved en af de tilhørende, der gav hende lidt beroligende nus og lidt ekstra papir til at tørre øjnene.

Skulle se på hestestald

Udover hæleri og våbenbesiddelse er Maria Hirse også tiltalt for at begå indbrud i en hestestald med sin tidligere veninde, en 24-årig kvinde, der er omfattet af navneforbud.

Ifølge anklageren skulle Maria og den 24-årige have haft til hensigt at stjæle nogle dyre hestesadler. De nægter sig begge skyldige.

- Hvad skulle jeg med nogle hestesadler? Jeg har ikke nogen hest selv. Efter flere hjerneblødninger er jeg færdig med at ride, lød det fra Maria i retten.

Anklager Nicky Petterson fokuserede på, at hun har haft et koben og nogle arbejdshandsker liggende i sin bil.

- Der er ikke noget mærkeligt i, at jeg har handsker i mit bagagerum. Jeg bruger dem til havearbejde, lød det grådkvalt fra Maria Hirse.

Maria forklarede i retten, at hun og veninde skulle kigge på en hestestald, og da ejeren ikke var hjemme, åbnede de blot en dør ind til stalden for at få et kig.

- Vi har undskyldt mange gange. Vi burde ikke have åbnet den dør, men det er ikke nogen kriminel handling.

Udover hjerneblødninger forklarede tiltalte også, at hun lider af dårligt hjerte og lungesygdommen KOL, og dermed slet ikke fysisk var i stand til at stjæle de tunge hestesadler.

Tidligere tv-vært i retten i dag

Maria Hirse var bogstav-vender i det populære TV2-program 'Lykkehjulet'. Foto: Hanne Juul

Fra Maria til Mariia

47-årige Hirse tog sidste år navneforandring til Mariia Madeleine Sea Svensson og optræder også under det navn i anklageskriftet.

Det er ikke første gang, at hun ændrer navn. Det skete første gang i 2006, hvor Maria Hirse blev til Mariia Madeleine Hirse. Det havde dog intet med numerologi at gøre, fastslog hun dengang.

- Det var faktisk et væddemål. Jeg vandt 1000 kroner, forklarede hun til Se og Hør.

Siden skiftede hun tilbage til Maria, men kom så altså til at hedde Mariia igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar Maria Hirse, men det har ikke været muligt.