Maria og Bea ramt af ny tragedie

Endnu et dødsfald i Beas nærmeste familie får nu Maria & Bea til at aflyse en planlagt koncert

Rapgruppen Maria & Bea var nødt til at trække sig pludseligt fra dette års 'X Factor' lige inden semifinalen, da Beas far på tragisk vis pludseligt afgik ved døden efter en hjerneblødning.

Kort efter dødsfaldet meddelte duoen dog, at danskerne ville komme til at se meget mere til dem, når de blandt andet over sommeren tager på turné på diskoteker rundt om i landet.

På fredag skulle Maria & Bea så have optrådt til Open by night i Holstebro sammen med en række af de andre 'X Factor'-deltagere, men de har nu været nødt til at aflyse, fordi Beas familie endnu en gang er blevet ramt af et dødsfald i den nærmeste familie.

Chok: Maria og Bea udgår af 'X Factor'

Sidste uge afgik Beas farfar ved døden, og det har nu tvunget gruppen til aflysning, da Bea skal deltage i begravelsen, som er i Litauen.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

- Det er både ærgerligt og synd for Bea, men i sådan en situation er der ikke andet for end at tage hensyn, og det gør vi, siger Ulrik Hinsch til Dagbladet Holstebro Struer. Hinsch står for booking hos RW Event og arrangerer derfor også den planlagte koncert med 'X Factor'-deltagerne fredag.

Derudover skulle gruppen have optrådt på Crazy Daisy i Aars og i Fjerritslev lørdag.

Maria & Bea tog hele Danmark med storm, da de til den såkaldte 5 Chair Challenge twerkede sig gennem Nicki Minajs hit 'Anaconda'. 'Foto: Lasse Lagoni

Den kedelige nyhed om farfaderens død kom i slutning af sidste uge, netop hvor Maria og Bea sammen med den øvrige 'X Factor'-karavane stod til at skulle optræde rundt omkring i landet, blandt andet i Holstebro.

- Det bevirkede, at vi måtte aflyse de diskoteksjob, de havde i weekenden og frem til den kommende weekend. Vi ved ikke, hvornår hun er tilbage, og om hun overhovedet bliver klar. Der er jo her ikke tale om en kunstner, der bare stiller sig op på en scene og er klar. Disse 'X Factor'-deltagere er helt nye og har aldrig prøvet at optræde på denne måde, siger Ulrik Hinsch til dagbladet.

Maria & Bea afviser snyd

Påvirker forberedelser

Til Ekstra Bladet fortæller Ulrik Hinsch, at det endnu er usikkert, hvornår Maria & Bea igen kan give koncerter. Men dødsfaldet kommer til at påvirke diverse forberedelser til duoens kommende koncerter.

- Det ved vi ikke noget om endnu, andet end at det først bliver, når Bea er kommet hjem fra begravelsen igen. Det ved vi endnu ikke, men vi har alle fået at vide, at vi skal stå 'standby' de næste 14 dage, siger han til Ekstra Bladet.

- Der bliver taget godt hånd om Bea. Det er utrolig sørgeligt. Især fordi der har været to dødsfald inden for så kort tid. Det er jo enormt hårdt og synd for hende, siger han videre.

Maria & Bea var en del af Oh Lands grupper, men måtte desværre udgå før tid. Foto: Mogens Flindt

På vej mod finalen

I stedet for Maria & Bea kommer Gina Michaells til at optræde i Holstebro sammen med Benjamin og Echo.

Umiddelbart efter 'X Factor'-finalen blev stemmetallene for hele sæsonen talt op. Her tydede noget på, at rapgruppen ville have kunnet nå langt i konkurrencen, hvis ikke de havde været nødt til at trække sig før tid.

'X Factor'-vinder dropper ud

I flere liveshows lå de to rappere fra Sønderborg nemlig på tredjepladsen, hvorfor de meget vel kunne være nået hele vejen til finalen, som i stedet endte med at stå mellem Benjamin, Live og Kristian Kjærlund, der i sidste ende løb med sejren.