Martin Brygmann: - Sådan taler jeg også til mine børn

Skuespiller Martin Brygmann spiller far i den nye 'Far til fire og vikingerne', og han bruger sig selv i rollen

For Martin Brygmann er det ingen sag at spille far til fire i den nye film af samme navn.

Han er selv far til fem, og det bruger han, når han i 'Far til fire og vikingerne' træder ind i den karakteristiske rolle, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til premieren søndag formiddag.

- Man skal jo som skuespiller bruge sig selv i det, man laver, og det gør jeg også. Sådan (som i filmen, red.) taler jeg også til mine egne børn. Jeg er jo en kærlig far, siger han.

Han lægger i filmen vægt på at vise det moderne familieliv.

- I alle familier har man sin egen måde at være sammen på. Man er sammen hver dag, så man kender hinanden rigtig godt, og det skulle filmen gerne vise, siger han og tilføjer om sin rolle som den kendte far:

- Jeg lægger meget vægt på at gøre ham en lille smule begavet i stedet for at gøre ham virkelig dum fra starten, så det ikke er nogen hændelse, når han dummer sig. Jeg kan godt lide at give ham faldhøjde, så hvis han er en smule begavet, så er det meget sjovere, at han dummer sig.

Familien i den nye 'Far til fire'-film er Thomas Bo Larsen som Onkel Anders, Martin Brygmann som far, Elton Rokahaim Møller som Lille Per, Coco Hjardemaal som Søs, Artur Hjelmsø som Ole, Laura Lavigne Bie-Olsen som Mie og Naja Münster som Olivia. Instruktør er Martin Miehe-Renard. Foto: Mogens Flindt

Familietid

For Martin Brygmanns eget familieliv har coronaen været kærkommen. Han havde i forvejen planlagt at holde første halvdel af 2020 fri, og det blev så til kvalitetstid med familien.

- Så kunne jeg rigtig være sammen med familien, mere end hvad jeg overhovedet havde drømt om. Det var fantastisk - lige hvad jeg trængte til. Jeg har jo arbejdet som et svin i de sidste mange år, siger skuespilleren.

