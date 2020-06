Mary udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden

Kronprinsesse Mary er udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden. Hun vil stå i spidsen for fondens fremtidige arbejde med at bevare dyrenes levesteder og naturens mangfoldighed.

Det melder WWF i en pressemeddelelse.

Organisationen arbejder med at beskytte truede dyrearter og udbrede løsninger, der kan sikre en bedre fremtid for naturen og jordkloden.

Som præsident følger kronprinsesse Mary efter sin svigerfar Prins Henrik, der havde positionen fra 1972 til sin død for to år siden.

Se også: Mangemillionær på komik: Så rig er Mick Øgendahl

Kronprinsessen, som igennem flere år blandt andet har arbejdet aktivt med FN's verdensmål, glæder sig til at blive en del af WWF Verdensnaturfondens vigtige arbejde med at finde løsninger på de udfordringer, verden møder.

-Vi har kun én klode, og vi skal passe godt på den og dyrene, hvis vores børn og generationerne efter dem også skal have en tryg og naturrig verden at vokse op i. De projekter, som WWF Verdensnaturfonden arbejder med over hele verden, er vigtige i bestræbelserne på at bevare vores skove, koralrev og mangfoldige dyreliv, og det er afgørende, at vi i fællesskab finder nye løsninger på, hvordan mennesker kan leve i balance med naturen, udtaler kronprinsessen i pressemeddelelsen.

Sikre en bedre fremtid

Generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, ser frem til samarbejdet med kronprinsessen som ny præsident, lyder det.

-Jeg er meget stolt over, at Kronprinsessen har sagt ja til at bidrage med at skabe opmærksomhed om arbejdet med at sikre en bedre fremtid for naturen og dyrene. Med Kronprinsessen som præsident kan vi med uformindsket styrke fortsætte det gode arbejde, som Prins Henrik startede for 48 år siden i Danmark, siger Bo Øksnebjerg i pressemeddelelsen.

Se også: Jeg græd så meget at jeg ikke kunne trække vejret

WWF har mere end 1.000 aktive projekter over hele verden, og kronprinsessen kommer blandt andet til at engagere sig i projekter, der er relateret til ikoniske dyrearter, regnskov, plastik, hav, og Arktis.

Det var prins Henrik der i sin tid grundlagde den danske afdeling og kongehuset har igennem alle årene spillet en vigtig rolle i at skabe opmærksomhed omkring Verdensnaturfondens projekter og fundraising-aktiviteter til gavn for naturen og verdens vilde dyr.