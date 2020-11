Mascha i modvind: Indrømmer brøler

- Flere påpeger jo, at det kan være et brud på markedsføringsloven. Er du bevidst om det?

- Og det er rigtigt, at det er et brud på markedsføringsloven, hvis man ikke giver udtryk for det klart, og derfor har jeg også været inde og ændre det nu, så det ikke kan misforståes. Nu forklarer jeg tydeligt, at det er symbolikken i det, selvom jeg også synes, at det fremgik før, siger hun og tilføjer:

- Men jeg har indset, at folk ikke altid tænker selv, og det har ikke været min hensigt at få folk til at tænke noget andet. Det er jo ikke fordi, jeg vil få folk til at tro, at de bliver gravide ved at kigge på denne her sten. Jeg er ked af, hvis man har fået det indtryk, for det var ikke min mening. Derfor har jeg nu også omformuleret det, så der ikke kan være tvivl.

Mascha Vang understreger samtidig, at hun nok vil tænke sig om en ekstra gang, når hun skal formulere tekster til sine produkter.

- Jeg har forsøgt at imødekomme det ved at sende det forbi nogle kyndige personer, der ved noget om markedsføringsloven, og så har jeg valgt at sige det, som det er i stedet for at rette det i det skjulte, for jeg vil være ærlig og sige, at det ikke var min mening, og at hvis man tror, at man bliver gravid af at have halskæden på, så skal man skynde sig ned og bytte den, siger hun.

- Men kan du forstå, at folk synes, det kan være vildledende?

- Ja, men jeg har ikke haft onde hensigter, og jeg har ikke gjort det for at narre folk - slet ikke for 700 kroner. Jeg ser mange andre gøre noget lignende, og derfor har jeg ikke vidst, at det var en fejl at gøre det på den måde. Man laver jo ikke fejl med vilje, understreger hun.