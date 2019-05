Mascha Vang afslører: Mit livs største kærlighedserklæring

1. december kunne Mascha Vang og kæresten, jagerpiloten Troels Krohn Dehli, overtage nøglerne til deres fælles hjem i Kolding.

I november blev huset i Dragør solgt for 4.456.111 kroner, og i et nyt blogindlæg åbner Mascha Vang op om tiden i det jyske, der ikke sket uden savn.

'Det er ikke, fordi jeg ikke er faldet godt til her, det er jeg såmænd. Jeg er vild med vores område her i Kolding, vores skønne hus, at Hollie Nolia (Maschas datter, red.) er faldet så godt til, folks imødekommenhed og ikke mindst den familie vi har fået. Jeg sætter virkelig pris på, hvor jeg er havnet i livet og er glad for dem, jeg deler det med, skriver Mascha Vang og fortsætter.

'Men når alt kommer til alt, så er der kun én årsag til, vi bor i Kolding, og det er Troels. Nogle gange kan jeg næsten ikke forstå, at jeg har forladt alt, jeg har brugt 20 år på at bygge op af relationer, og alt jeg elsker… Men jeg ville jo ikke undvære det, jeg har fået her, eller ham. Jeg tror egentlig, det at flytte herover er den største kærlighedserklæring, jeg nogensinde har givet nogen.'

Ja, jeg savner det

I indlægget fortæller Mascha Vang, at hun havde troet, hun ville være mere i København. Men når hun og Troels ikke har børnene i samme weekend, og der samtidig er talrige timers transport mellem de to byer, så er det ikke let.

'Det er desværre nogle gange ikke så let at få puslespillet til at gå op, selvom man gerne vil hjælpe hinanden allesammen. Jeg elsker, elsker, elsker alt omkring København og storbyen, og ja, jeg savner det. Meget,' skriver Mascha Vang.

Derfor afsøger hun boligmarkedet med det formål at købe sig en lejlighed i hovedstaden, så hun kan ses oftere med sine nære. Det har dog ikke været muligt at finde noget endnu.

Mascha Vang slutter blogindlægget af med at konkludere, at fremtiden sagtens kan ligge i København for parret.

'Det ville være løgn at påstå, at jeg ikke glæder mig til vi en dag, ude i fremtiden, kan rykke retur, for det her er ikke vores endestation. Dette er en mellemstation, og Kolding er skøn, men det er ikke København. Så når jeg skal svare på, om jeg er faldet til, så bliver det et 'ja, men…'

Mascha: Flytter først om lang tid

Da Ekstra Bladet fanger Mascha Vang over telefonen, har hun kun få procent strøm tilbage på mobilen, men hun giver sig tid til at give en hurtig kommentar. For selv om hendes blogindlæg kan tolkes i den retning, at hun er parat til at flytte tilbage til København, så er det ikke tilfældet.

- Jeg har på ingen måde i sinde at flytte. Jeg elsker Kolding og det sted, vi bor. Så det er langt ude i fremtiden, og jeg overvejer slet ikke at flytte nu. Jeg vil bare gerne købe en lejlighed i København, siger Mascha Vang, der lyder lettere forbløffet over, at det kan misforståes.

- Med hensyn til at flytte tilbage til København, så snakker vi altså om 10 år. Når børnene er blevet store, slår hun fast.