Mascha Vang: - De løftede øjenbryn er helt unødvendige

- Det er som om, at ligestillingsdebatten er skruet tilbage til 1950'erne, siger den kendte blogger, der har fået voldsomme reaktioner på, at hun ikke er hjemme på sin datters fødselsdag

Mascha Vang, 41-årig blogger med mere, undrer sig og irriteres over de reaktioner, hun har fået, fordi hun er på arbejde og derfor ikke kan være hjemme og med til at fejre sin datter, Hollie Nolia, som hun har med den tidligere racerkører Nicolas Kiesa, når hun i morgen mandag fylder otte år.

Under overskriften 'Mor må godt' lagde hun tidligere på ugen et opslag op på sin blog, hvor hun blandt andet skrev:

'Jeg må indrømme at jeg har haft ondt i maven på det seneste, fordi jeg er taget på nogle optagelser, der måske gør, at jeg ikke er hjemme på Hollie Nolias fødselsdag. Det har jeg prøvet én gang før, i den gode sags tjeneste, da jeg prioriterede en rejse til Afrika for at rejse penge til voldsomt udsatte børn. Hun var dog ikke gammel nok til at vide, at jeg var væk lige den dato – det var pludselig d. 5. oktober (igen) da jeg landede i Danmark. Den går ikke længere, der tælles dagligt ned til den store otte års fødselsdag'.

Mascha Vang fortæller i sit blogindlæg, at beslutningen om ikke at være hjemme og være med til at vække Hollie Nolie med sang og flag har kostet mange overvejelser.

'...men nu hænger min verden bare sådan sammen, at jeg ikke har faste arbejdstider og når der er jobs er jeg også nødt til at tage dem. Der er andre mennesker der arbejder både juleaften og nytårsaften, og jeg ved Troels (Maschas kæreste, Troels Krohn Dehli, red.) har været i krig på hans børns fødselsdage og væk i længere perioder, uden nogen har set skævt til det – det er bare som om at nogle folks blik flakker lidt, når mors arbejde vinder over børnefødselsdag og uger væk fra hjemmet. Men hvorfor det? Hvorfor er der så stor forskel på om det er mor eller far der er væk?

For det er der, det kan jeg se og høre på folk når jeg siger det. 'Hvad skal Hollie så imens'. Hvad hun skal? Jamen hun bor jo i vores fælles hjem i huset i Kolding, hvor hun går i skole og har fritidsinteresser, og eftersom Troels er en voksen mand med to børn af sine egne, er jeg sikker på det nok skal gå.'

Til Ekstra Bladet uddyber Mascha Vang:

- Jeg er overrasket over reaktionerne. Det er som om, at ligestillingsdebatten er skruet tilbage til 1950'erne, men vi skriver 2020 og burde virkelig været nået frem til en grad af ligestilling, hvor det er helt naturligt, at en mand også kan passe hjem og børn, mens mor er på arbejde. Altså, hold nu op ...

Hollie Nolia, her med sin far Nicolas Kiesa, har ikke problemer med, at mor ikke er hjemme på hendes fødselsdag. Privatfoto

Afklaret datter

- Jeg synes, de løftede øjenbryn er helt unødvendige, men jeg har da heldigvis også fået støttende og forstående kommentarer, siger hun og tilføjer, at den unge fødselar er helt afklaret med situationen: 'Mor, jeg får jo bare dine gaver når du kommer hjem, og så holder vi en fødselsdag med kage og balloner som vi plejer'.

Og de ord er sød musik i Mascha Vangs ører.

- Jeg er meget mere end mor og ønsker, at min datter vokser op med en kvindelig rollemodel, der indtager arbejdsmarkedet på lige fod med mændene, uden der bliver set skævt til det, lyder det.

