Mascha Vang i smertehelvede: Voldsomt skadet under tv-optagelse

Bloggeren har fået konstateret to brud på sin arm og langer ud mod skadestue og vagtlæge

Bloggeren Mascha Vang har fået konstateret to brud på sin venstre arm, efter at hun i lørdags kom til skade under tv-optagelser på Bornholm og vil derfor være mere eller mindre ukampdygtig de næste seks uger.

Det fortæller hun på sin blog.

Her langer hun også ud efter den mangelfulde behandling, hun oplevede at få først på skadestuen på Bornholm lørdag og efterfølgende af en vagtlæge søndag.

Hun beskriver, at uheldet skete, da hun landede forkert på sin arm efter det, hun havde håbet ville være 'et cool fald'.

I første omgang bed hun smerterne i sig og fortsatte optagelserne. Først da de er slut, fortæller hun produktionen om uheldet, og så går turen til skadestuen.

Mascha Vang kom galt afsted i forbindelse med programmet. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Mascha Vang mente flere læger på sygehuset på Bornholm, efter at have kigget på røntgenbilleder af hendes arm, at 'alt så fint ud' .Da hun søndag fortsat havde voldsomme smerter i armen, ringede hun til en vagtlæge:

'I telefonen får jeg en ældre herre, der blot ender med at skælde mig ud og nægte mig behandling, da han har fuld tiltro til en anden læge har tilset mig', skriver hun på bloggen, hvor også fortæller, at hun mandag bestilte tid til undersøgelse på et privathospital, hvor der lægen tirsdag konstaterede to brud på armen samt problemer med ledbåndet, beretter hun på bloggen.

Mascha Vang: - De løftede øjenbryn er helt unødvendige

Hun skriver, at hun i sit møde med det offentlige sundhedsvæsen har har følt sig behandlet som 'en pivet tøs', når hun fortalte om sine smerter. Derfor oplevede hun det som en lettelse, da den private læge konstaterede de to brud..

Og så konstaterer hun, at det er besværligt at skive blog-indlæg med kun en brugbar arm - det samme gælder for hårvask.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mascha Vang. Hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.