Mascha Vang i stor bommert

En ulykke kommer som bekendt sjældent alene, og det ordsprog må siges at passe perfekt på tv-kendissen Mascha Vang i øjeblikket.

Først slog hun for et par uger siden sin arm på skiferie med familien, så flyttede en fremmed ind i hendes nykøbte lejlighed i København, og sidst men ikke mindst blev haven i hendes hjem i Kolding fuldstændig oversvømmet som konsekvens af den store mængde regn, der har ramt Danmark den seneste tid.

Men som om det ikke var nok, er Mascha Vang nu blevet ramt af endnu en ulykke.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på Hotel D'Angleterre i forbindelse med skuespiller Claire Ross-Browns lancering af en ny tøjkollektion.

Vildt billede: - Alt er oversvømmet

- Jeg synes, det er den ene ulykke efter den anden, der rammer mig. Det er helt vildt. Jeg er simpelthen så uheldig, at man ikke fatter det, sagde hun med et stort grin og fortsatte:

- Jeg havde jo en skade, fra da vi var på skiferie for nogle uger siden, og jeg har haft så ondt i den forbandede arm lige siden. Så var jeg jo ved lægen her den anden dag for at få røntgen, og så faldt jeg ned ad trapperne fra lægen og forstuvede foden. Så jeg kom på skadestuen for at få røntgenfotograferet min arm, og så faldt jeg ned ad trappen, sagde Mascha Vang, der ikke kunne lade være med at grine over sit eget uheld.

Mascha Vang håber, at det fra nu af begynder at gå mere hendes vej. Foto: Mogens Flindt

- Så kom der en ung læge og sagde, om han ikke lige skulle køre mig rundt i den her (rullestol, red.). Jeg vred simpelthen om og faldt ned ad trappen. Det gør så pisseondt, sagde hun videre.

Derfor havde Mascha Vang i dagens anledning også taget de mere praktiske sko på, da hun indtog den røde løber.

- Det er derfor, hvis jeg ser lidt tyk ud om foden, så er det altså forbinding. Den gør virkelig ondt. Men der er ikke det lidt panodiler og en gin og tonic ikke kan klare. Men det har godt nok været lidt stressende det hele, sagde hun videre.

Se også: Afslører stor nyhed