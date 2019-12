Mascha Vang: - Jeg aner ikke, hvad jeg skal

Lige da man troede, at julefreden havde sænket sig, er reality-darlingen i syv sind over aflyste planer

Folk med børn hungrer sommetider efter perioder, hvor deres afkom kan parkeres hos andre. En såkaldt 'børnefri' tilstand.

Sådan nogle dage så Mascha Vang frem til. Hun og kæresten, Troels Krohn Dehli, skal nemlig ikke holde nytår med børn, og derfor havde de sammen planlagt en ferie hen over nytår - lige indtil det hele røg i vasken.

- Vi er totalt på bar bund i forhold til nytår, for vi skulle rigtig havde været på ski. Men nu er det faktisk aflyst, fordi hotellerne var fuldt booket. Så jeg aner ikke, hvad jeg skal. Det er uvist endnu.

- Hvis du selv måtte vælge, hvad ville du så gerne?

- Jeg vil allerhelst til Maldiverne. Vi har jo ikke børn i år. Det havde faktisk været nemmere med børn, for så havde vi haft rigtig mange fester,vi kunne komme til. Men når man ikke har dem hen over perioden, så er det altså ikke særlig sjovt at tage til en nytårsfest med andre børn.

Mascha Vang til biografpremieren på 'Star Wars'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Derfor er den 40-årige blogger gået i en slags ufrivillig tænkepause. I den tid skal hun ligeledes gøre op med sig selv, hvad 2020 skal bringe af arbejdsrelaterede sager

- Lige nu sidder jeg og er ved at planlægge mit 2020. For lige her op til nytår skal jeg forhandle med mine store kunder om, hvad jeg skal arbejde med i det nye år.

- Jeg skal også tage stilling til, hvad for nogle tv-programmer jeg skal være med i, siger hun og vil ikke løfte sløret for, hvilke konkrete programmer der er tale om.