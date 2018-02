Mascha Vang: - Jeg er stadig single, meeeen...

Det var en feriebrun og festivalklædt Mascha Vang, der dukkede op på den røde løber til Zulu Awards onsdag aften.

Bloggeren er netop hjemvendt fra en solferie i Thailand, og her oplevede den tidligere pinup-model for første gang nogensinde at få kommentarer, der hylder hendes - ifølge hendes bloglæsere - kurvede krop.

De noget uvante kommentarer, har dog ikke fået Mascha Vang til at skrue markant op for træningen. Ej heller har hun droppet de korte kjoler.

- Folk er egentlig søde. De synes jo, jeg er fin nok. Men jeg fik faktisk lige en mail, hvor én skrev, at det var pænt, at jeg havde fået et par ekstra kilo på røven. Det kan man da ikke skrive, konstaterede hun med et stort grin, da Ekstra Bladet mødte hende.

- Men jeg har da gemt numsen godt væk i aften, tilføjede ´Vang, der er mor til datteren Hollie Nolia på fem.

Det er måske så meget sagt, men 38-årige Mascha har da heller ikke noget at skamme sig over.

- Hvis man følger mig, ved man, at jeg altså træner, men som min træner siger, handler det nok om, at der ryger lidt for meget indenbords. Og så er jeg også blevet ældre. I alle de år jeg var pinup model trænede jeg aldrig – sådan så jeg bare ud, konstaterede hun.

Mascha Vang havde fundet sommerkjolen fra til Zulu Awards, der havde festivaltema i Royal Arena. Foto: Mogens Flindt

Stadig single

Efter lidt over et år som kærester gik Mascha Vang gik fra politiker Rasmus Jarlov i juli. Og bloggeren har endnu ikke fundet sig en erstatning.

- Jeg er stadig single. Jeg venter på, at der dumper en superhelt ned fra himlen. Er det for meget forlangt?, spurgte hun retorisk.

Hvad med at gå på Tinder?

- Nej, nej, nej, det kunne jeg ikke finde på. Men altså – jeg er single, men ikke ensom, hahahah. Jeg er glad, lød det underfundigt fra Vang.

Til gengæld indrømmer Mascha, at hun gør brug af andre ting

- Jeg stalker jo mænd på nettet.

Har du held med det?

- Det må tiden vise.

