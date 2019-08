Mascha Vang: Sådan går det med at bo i Jylland

Mascha Vang, 40, og datteren Hollie Nolia på 7 år flyttede for godt et år siden til Kolding for at flytte sammen med kæresten Troels og hans to børn. Det betød et farvel til Dragør og den daglige kontakt til København, hvor hun har boet i mange år.

- Jeg er mega glad for Kolding. Helt vildt, siger Mascha Vang til Ekstra Bladet.

Også bloggerens datter nyder det nye liv.

- Hun er så glad for skolen. Hun er den, der har taget flytningen lettest. Hun glædede sig til at flytte fra begyndelsen, og hun er så glad for at have fået en familie, siger en glad Mascha og tilføjer:

- Jeg savner da af og til København, særligt de sociale og impulsive ting, som jeg ikke længere bare kan.

Den benhårde forretningskvinde besluttede dog længe før, hun tog beslutningen om at flytte sammen med kæresten Troels i Kolding, at den fremover måtte stå på pendler-tilværelse, når den tid kom. Det går også fint, men hun ville dog ønske, at den situation kunne være mere praktisk.

- Jeg kommer en masse til København og får det til at fungere. Men det ville nu være rart med en base. Det er bare svært at finde en bolig uden bopælspligt på 60-70 kvm til 3.5 millioner, forklarer hun.

Peter Mygind jubler over megarolle

Står bag ny sko-kollektion

Mascha Vang er ikke kendt for at hvile på lauerbærerne og har det sidste halvandet år arbejdet på en ny sko-kollektion, som hun lancerede torsdag eftermiddag på Fisketorvet i København.

- Jeg har været med i hele processen. Tanken har hele tiden været, at de forskellige styles skulle henvende sig til så bred en skare, som overhovedet mulig.

Lanceringen bød ikke på rød løber med en lang liste af danske kendisser, men Mascha havde i stedet valgt at invitere sine følgere.

- Jeg valgte at invitere mine følgere, da det er dem, kollektionen henvender sig til. Det var dog imod alle anbefalinger, griner hun og tilføjer:

- Det gav bare mest mening, at vi gjorde det sådan her.

Se også: Tv-vært skal under kniven