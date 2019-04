Mascha Vangs datter piercet: Frygtede shitstorm

Et lille stik, og så er der hul for evigt. Så nemt kan det gøres.

Alligevel mener mange danskere ikke, at det er i orden at lade små børn få huller i ørerne.

Men det er blogger og realitystjerne Mascha Vang helt uenig i.

For kort tid siden fik hendes egen seksårige datter, Hollie Nolia, huller i ørerne. Men faktisk ville bloggeren ønske, at hun havde lade sin datter pierce langt tidligere.

Det skriver hun på sin blog.

- Jeg synes, at det er rigtig sødt, når piger har huller i ørerne. Jeg har aldrig selv været forarget over, at folk gør det tidligt. Egentlig har jeg bare tænk, at det må folk helt selv om. Og nu har hun (Hollie Nolia, red.) så fået huller i ørerne. Det var ikke så nemt. Hvis hun havde været helt lille, så havde hun undgået den frygt, som hun mærkede inden, siger Mascha Vang til Ekstra Bladet.

Men Vangs seksårige datter, Hollie Nolia, skulle altså selv bede om det først. Mascha Vang har nemlig ikke før orket den shitstorm, som hun frygtede ville komme i kølvandet på hullerne.

Mascha Vang bor i dag med kæresten Troels Krohn-Dehli i Kolding. Foto: Mogens Flindt

Anderledes i Jylland

Alligevel har hun ikke kunne dy sig i, at prøve at overtale Hollie Nolia til at få øreringe et par gange de sidste par år.

Og da familie så rykkede teltpælene fra hovedstaden til det mere provinsielle Kolding, skete der helt automatisk noget.

- For min skyld kunne hun få det, når hun ville, men jeg har bare ikke selv givet min datter huller i ørerne, fordi jeg ikke orkede folks hysteri omkring, hvad jeg gjorde. Folk har så mange meninger om andres børn. Men nu er vi flyttet fra Dragør til Kolding, og det er en helt vildt forskel. Her har alle jo huller i ørerne. Det havde de simpelthen bare ikke der, hvor vi kom fra, lyder det.

Og reaktionerne har da indtil videre også kun været positive.

- Jeg tror bare, at folk er lidt mere 'loose' (afslappede, red.) omkring det herovre. Måske er der lidt mindre spelt på den her side af broen, griner hun.

Folk skal slappe af

Som nævnt ville Mascha Vang meget gerne havde haft sin datter piercet som lille, men frygtede, at der ville komme en såkaldt shitstorm. I dag tager hun det mere køligt.

- Jeg synes slet ikke, at det er for tidligt nu. Det er jo noget, som hun virkelig gerne ville have. Folk hidser sig op nu til dags. Jøsses, hvor skal man passe på. Det er hysteri.

Der er næppe nogen tvivl om, at det var gået lettere, hvis hun havde været lille.

- Hun ville det så gerne, men det var også voldsomt, synes jeg. Jeg ved, at min datter er utrolig selvstændig og viljestærk, men jeg synes, at al den frygt, inden det skulle ske, var unødvendig.

Nu kan hun dog glæde sig over, at hun har fået sine fine øreringe, og hendes mor er pavestolt.

- Jeg fik selv huller i ørerne, da jeg var barn. Der er så mange ting, som man ikke 'må' nu til dags. Jeg synes de (øreringene, red.) er så fine, og generelt synes jeg bare, at man skal slappe meget mere af, afslutter hun.