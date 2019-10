Maschas store frygt

Mascha Vangs familie har været hårdt ramt af kræft.

Både hendes mor og far har været igennem kemobehandling, og hendes mormor døde af sygdommen for få uger siden.

Tabet har sat gang i en del tanker om et sundere liv, fortæller den nu 40-årige Mascha Vang til Ekstra Bladet.

- Da jeg fyldte 40, blev jeg sgu lidt nervøs for, at det kunne dukke op, og så søger man nogle ting, som gør, at man lever sundere, siger Mascha Vang.

Forskrækkelsen over den frygtede sygdom i familien har gjort, at hun har forsøgt at ændre sin livsstil en smule. Hun har derfor fået en personlig træner, og så har hun netop købt sig ind i den lokale juicevirksomhed Restart Juice.

- Det var ikke fordi, jeg søgte en investering, men sygdommen i min familie har gjort mig passioneret omkring sundhed, siger Mascha, der i forvejen købte en masse juice, som hun nu ikke behøver betale for.

Forretningen skal hun drive sammen med kostvejlederen Pia Thau.

Mascha Vang flyttede sammen med datteren Hollie Nolia på 7 år fra København til Kolding sidste år for at bo sammen med kæresten, jagerpiloten Troels, og hans to børn.

Og kæresten har da også været en smule skeptisk omkring hendes nye forretning.

- Han mente, at jeg bare skulle holde mig til at drikke juice i stedet for at lave det, siger Mascha Vang.

Mascha Vang og kæresten Troels. Foto: Mogens Flindt

I forvejen har Mascha Vang en del projekter kørende. Hun har blandt andet en blog, der har kastet mange millioner af sig i de seneste fire år.

Derudover har hun forsøgt sig som skodesigner og har i år lanceret kollektionen JoDis by Mascha Vang.

