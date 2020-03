Massive kæresterygter: - Hun har stjålet mit hjerte

Katerina Pitzner og Wafande kom tæt på hinanden under deres deltagelse i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten'

Der har nu i længere tid floreret rygter om, hvorvidt sangeren Wafande og 'Diamantfamilien'-stjernen Katerina Pitzner skulle være blevet et par.

Spekulationerne om den mulige romance er for alvor opstået, efter Wafande og Katerina Pitzner er kommet hjem fra Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor de begge medvirker i sæson to, der netop nu sendes på Dplay og Kanal 5.

Nu kommenterer de massive kæresterygter

I det nyeste afsnit af programmet, hvor en gruppe kendte danskere sejler over atlanten, kan man da også se, at de to hurtigt er kommet tæt på hinanden.

Under sejlturen ligger de ofte meget tæt og har mange personlige samtaler.

– Jeg er meget positivt overrasket over hende, vil jeg sige. Hun har stjålet mit venskab og mit hjerte, siger Wafande om Katerina Pitzner i programmet.

Her fortæller han videre, at han og Katerina Pitzner har mange ting til fælles, selvom de kommer fra to forskellige verdener.

– Vi er på samme bølgelængde. Hun er først og fremmest skidesød, og så er hun 'straight to the point'. Der er ikke så meget bullshit, fortæller musikeren.

Ifølge Wafande blev han under turen over Atlanten rigtig gode venner med Katerina Pitzner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Misundelig

Også tv-vært Anders Lund Madsen, der ligeledes er med på turen over atlanten, har bemærket, at Wafande og Katerinas forhold til hinanden er rigtig godt.

– De søger ofte hinanden og har et godt fællesskab, som jeg er lidt misundelig på, siger tv-værten i programmet.

Forleden valgte Wafande og Katerina Pitzner at udtale sig om deres forhold til hinanden i en video på Katerina Pitzners Instagram-profil. Det skete, efter de har modtaget mange henvendelser fra deres følgere, der spekulerer i, om de to er kærester.

- Der er så mange, der spørger, om vi to er kærester. Og jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at afsløre det. Skal vi ikke gøre det?, lød det fra Katerina Pitzner.

Ifølge Katerina Pitzner er der en særlig grund til, at hun og Wafande ikke danner par. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er vi jo ikke, og det er der kun én grund til. Hvad er den?, fortsatte hun og tilføjede:

- Nej, det er, fordi jeg ikke vil have flere børn. Det er det, der er dealbreakeren, lød det fra Katerina Pitzner.

- Så ved I det, grinede Wafande.

Du kan se 'Over Atlanten' hver søndag på Kanal 5 og Dplay.