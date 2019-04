Master Fatmans afløser fundet

Det var et stort chok, da den folkekære vært, entertainer og dj Master Fatman døde i slutningen af marts.

I maj skulle han sammen med Marie Holm efter planen have været vært ved Blixenprisen, der hylder det bedste inden for dansk litteratur, men nu er tv-værten Ane Cortzen trådt til med en hjælpende hånd.

Hun har sagt ja til at overtage værtskabet ved prisuddelingen.

- Det er med både glæde og tristesse, at jeg påtager mig værtskabet for Blixenprisen 2019 i stedet for Master Fatman og Marie Holm. Morten Lindberg (Master Fatman, red.) vil være savnet i mange år frem, og han vil også glimre ved sit fravær denne aften. Alligevel har jeg valgt at træde til, da netop god litteratur består sammen med Mortens budskab om kærlighed og overskud - og dette skal fejres i hans ånd, siger Ane Cortzen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Ane Cortzen overtager showet efter den afdøde Morten Lindberg. Foto: Benjamin Kürstein

- For mig er litteraturen livets gåsedunsdyne - helt afgørende og uundværlig. Den gør os til reflekterede individer. Den skal støttes, hyldes og fremhæves så meget som muligt, siger hun.

Det er femte år i træk, Blixenprisen uddeles. Det sker den 24. maj i Folketeatret i København.

Blixenprisen bliver uddelt af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere i samarbejde med store dele af den danske bogbranche.

