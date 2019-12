'Matador'-mor Lise Nørgaard har mistet stemmen

Det er ikke altid lige nemt at blive ældre. Det må 'Matador'-skaberen, Lise Nørgaard, sande.

Den 102 år gamle forfatter og journalist har nemlig mistet stemmen i en sådan grad, at hun lyder, som om hun enten har permanent halsbetændelse eller har sunget flere dage i træk.

– Det er slitage. Et alderdomstegn. Og der er desværre ikke noget at gøre ved det. Det fortager sig ikke. Lægen siger, at det aldrig bliver bedre, men det bliver heller ikke værre, forklarer hun hæst.

- Mit stemmesvigt er slitage, mener Lise Nørgaard. Foto: Finn Frandsen

Og med sin vanlige humor tilføjer hun:

– Det er da godt, at jeg har fået sagt det, jeg ville.

Ifølge Lise Nørgaard er det en ikke usædvanlig 'bivirkning' ved det at blive ældre, at man bliver meget hæs eller helt mister stemmen.

– Nu hvor jeg taler i telefon med dig, er det første gang, jeg taler i dag. Derfor lyder det ekstra slemt. Men når jeg har talt lidt og har fået varmet stemmen op, er jeg lettere at forstå, fortæller hun.

Lise Nørgaard går til behandling på Rigshospitalet med sine stemmeproblemer, og her holder de godt øje med vores ’Matador’-ikon.

Lise Nørgaards stemmeproblemer overvåges nøje på Rigshospitalet. Foto: Linda Johansen

– Problemerne begyndte allerede i maj. Min stemme blev svagere og ru. Og det blev så værre hen over sommeren. Den slags skal man selvfølgelig ikke sidde overhørig, så jeg blev sendt til grundige undersøgelser, fortæller hun.

Den gode nyhed er, at det ikke er cancer.

– Men kronisk er det. Intet af den medicin eller af de husråd, jeg er blevet præsenteret for, har haft den ringeste virkning. Det er som det her, så det eneste, lægerne kan gøre, er at holde øje med mig. Dog er der ikke noget, der tyder på, at min stemme forsvinder mere, end den er nu, for hæshedsniveauet har ikke flyttet sig de seneste måneder.

Ekstra Bladet har talt med en af Lise Nørgaards døtre, Dorte Myhre, der med den kærlige galgenhumor, som kun forekommer i tætte familier, fastslår, at ’lidelsen jo ikke er livstruende’.

– Herregud, min mor er 102 år. Hun begyndte at tale, da hun var to år, og munden har ikke stået stille siden. Det kan vist ikke være anderledes. Desuden bliver hun hyppigt tjekket på Rigshospitalet.

- Det er da godt, at jeg har fået sagt det, jeg ville, konstaterer Lise Nørgaard. Foto: Finn Frandsen

Lise Nørgaard forklarer selv, at så vidt hun har forstået, skyldes hæsheden blandt andet, at der har været nogle forandringer i stemmelæberne, og at de ikke ’når helt sammen mere’.

– I hvert fald har jeg på intet tidspunkt haft hverken infektioner eller katar, der har kunnet begrunde, at min stemme er forsvundet.

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling tør ikke give et bud på, hvad Lise Nørgaard kan være ramt af.

– Når jeg ikke ved mere end dette, må jeg sige, at det kan være alt muligt. Men så længe Lise Nørgaard er i trygge hænder hos øre-næse-hals-ekspertisen på Rigshospitalet, er der fint styr på sagerne, mener han.

Ifølge Netdoktor oplever mange ældre at havne i en situation med svag og hæs stemme. Det skyldes atrofi (lammelse) af musklerne, som styrer stemmelæberne. Men om dette er forklaringen på Lise Nørgaards stemmesvigt, er hun ikke selv klar over.