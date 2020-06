'Matador'-stjerne er død

FAKTA: Daniel Andersen-Skjern

Daniel Andersen-Skjern medvirker i 17 afsnit i den ikoniske, danske tv-serie, der blev skrevet af Lise Nørgaard og instrueret af Erik Balling.

Daniel som barn spilles af Kristian Steen Rem og Jacob Dalgaard, som ung af Jim Erichsen og som voksen af Niels Martin Carlsen.

Daniel er søn af Mads Andersen Skjern og dennes første hustru. Hans forhold til faderen er køligt igennem serien, hvor han kæmper for at opnå Mads' anerkendelse.

Da Daniel begynder i skole, skuffer hans manglende evner Mads i modsætning til hans søster Ellen og bror Erik. Da Ellen har klaret sig godt i skolen, får hun således en hest af Mads i gave, mens Daniel egentlig som straf for de manglende præstationer ingen belønning skulle have. Daniels mormor Kathrine mener dog, at det er forkert af Mads, og har i hemmelighed købt en hest, som hun samtidigt forærer til Daniel.

Efterhånden som han bliver voksen, får Daniel sværere og sværere ved at forene sine egne ønsker og behov med faderens forventninger, hvilket fører til flere sammenstød mellem dem. Daniel får i den forbindelse en ubetinget støtte af stedmoderen Ingeborg.

Daniel bliver gode venner med nabosønnen Ulrik Varnæs, som han møder i afsnit 1 og forbliver venner med igennem serien. Dette tolererer faderen, men Ulriks familie er meget utilfredse med det.

Han tager til Paris for at lære om haute couture. Han bryder med sin far i 1947, da han springer ud som homoseksuel.