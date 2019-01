Matthesen sætter vanvittig dansk rekord

Filmen 'Ternet Ninja' er gået over alle forventninger og er nu den mest sete danske animationsfilm nogensinde

Filmen, der handler om Aske, der går i 7. klasse og forelsker sig i Jessica fra 8. klasse, er et kæmpe hit blandt danskerne.

Den populære danske komiker Anders Matthesen har taget danskerne med storm igen og lavet endnu et stort animations-hit. Filmen er instrueret af Anders Matthesen, og animation og grafik er lavet af Thorbjørn Christoffersen. Filmen er baseret på Anders Matthesens børnebog 'Ternet Ninja'.

Og så har han selv skrevet filmens manuskript, alle sangene og indtalt alle på nær to stemmer. Det er heller ikke første gang, Anders Matthesen forsøger sig med animationsgenren, men denne gang er det gået rigtig godt.

Det er Anders Matthesens tredje spillefilm, der på knap fire uger er blevet hans suverænt største publikumssucces i de danske biografer. Efter kæmpesucceserne 'Terkel i knibe' fra 2004 og 'Sorte kugler' fra 2009 er billetsalget til 'Ternet Ninja' fløjet forbi med 650.000 solgte billetter - til og med i går helt præcis 665.126 billetter.

Det betyder, at 'Ternet Ninja' samtidig har slået Peter Madsens 33 år gamle film 'Valhalla' (610.840 biografbilletter inkl. en genudgivelse) som den mest sete danske animationsfilm nogensinde.

Anders Matthesen har gjort det igen: En ny klassiker er født

- 'Ternet Ninja' fortsætter med at imponere. Det er fantastisk at se en dansk familiefilm appellere så enormt bredt, som den gør. Det virker sandsynligt, at den vil passere minimum 750.000 solgte billetter,' fortæller Nordisk Film distributions-direktør, Frederik Honore, i en pressemeddelelse.

Selv manden bag er lidt forbløffet over successen.

- Jeg er da vildt glad, vi troede på den, men man bliver altid positivt overrasket, når man oplever, at folk kan lide det, man laver, har Anders Matthesen tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Anden om anmeldersucces: Jeg tvivlede på, om folk ville grine