Medie: Kan score KÆMPE rolle

Ifølge mediet Deadline er der lige nu tale om, at Mads Mikkelsen skal erstatte Johnny Depp i filmen 'Fantastic Beasts'

Det kan snart se rigtig spændende ud for den danske skuespiller Mads Mikkelsen, 54.

Lige nu er han nemlig ifølge mediet Deadline højest på listen til at overtage rollen fra Johnny Depp i filmen 'Fantastic Beasts'.

Ifølge mediet er Mads Mikkelsen instruktør David Yates første valg til at overtage rollen som Grindelwald, og de er lige nu dialog omkring rollen.

Målet for produktionen er, at tredje film i serien, der er en del af Harry Potter-universet, stadig skal komme ud, men de har rykket premieren frem til sommeren 2022 i stedet for november 2021.

Skuespillerne Eddie Redmayne og Jude Law er allerede i gang med at filme.

Overtagelsen sker efter Johnny Depps retssag, som han tabte i London.

Retten slog her fast, at avisen The Sun ikke havde forbrudt sig mod skuespilleren, da de kaldte ham en 'wife beater' (hustrumishandler, red.).

Under sagen kom flere detaljer om skuespillerens misbrug og voldsomme forhold til konen Amber Heard frem.

Taber årtiets retssag

Efterfølgende bad Warner Bros, der producerer filmene, Depp om a trække sig fra rollen.

Droppet i storfilm efter vild retssag

At der kigges i Mads Mikkelsens retning kan muligvis skyldes, at han lige nu høster stor international ros for filmen 'Druk'.

Både filmen og Mads' præstation er nomineret til flere priser. Tirsdag kom det frem, at Mads er nomineret som bedste skuespiller ved European Film Awards - hvilket svarer til den europæiske Oscar.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar om Mads Mikkelsens mulige rolle i den nye film, men det har i skrivende stund ikke været muligt.