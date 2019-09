Medina afslører: Jeg havde en depression

36-årige Medina er i aften hovedpersonen i TV2'-programmet 'Toppen af poppen', hvor en række af Danmarks største musikalske kunstnere sætter hinanden i stævne og fortolker hinandens største hits for at finde skjulte kvaliteter i de meget forskellige sange.

Medina har de sidste 12 år beriget danskerne med masser af danske hits, men vejen dertil har ikke altid været let. Det fortæller hun blandt andet om i aftenens afsnit, da musik-kollegaen Teitur spørger, om hun har oplevet at blive træt af at lave musik.

- Masser af gange, svarer Medina og uddyber:

- Når man er igennem tilpas mange beskydninger for ting, man ikke har gjort, ting, jeg skal stå til ansvar for, som jeg ikke har gjort og derved mister folk, jeg elsker i livet, så begynder man at betvivle en lille smule, om det er det værd.

Se også: Medina sætter huset til salg

Filmen knækkede

Det hele blev for alvor for meget for popstjernen i 2016, hvor hun oplevede at blive ramt af livet på den uhyggelige måde.

- Det startede for alvor der i 2016, hvor jeg fik en depression, og jeg tog ikke telefonen i et par måneder, forklarer Medina og fortsætter:

- Min tvivl på mig selv var vokset, fordi jeg hele tiden skulle læse, hvor dårlig jeg var, og hvor fiasko-agtig jeg var, det er ikke et liv, jeg vil leve. Det er ikke et værdigt liv for nogen at blive behandlet på den måde udadtil, når det ikke er sådan, jeg er.

I 2017 faldt Medina om på scenen midt under en koncert på Plænen i Tivoli. Hun vendte dog tilbage på scenen og færdiggjorde koncerten. Foto: Stine Tidsvilde.

- Så til sidst begyndte jeg faktisk at tro på det selv.

- Jeg tror egentlig det ændrede sig der, hvor jeg stod på en skammel på en balkon på The London i L.A og tænkte, nu hopper jeg bare. For hvorfor fanden skulle jeg ikke bare det. Det er jo lort, det jeg har gjort, det har jeg jo fået at vide i så mange år nu.

Heldigvis kom Medina hurtigt på andre tanker.

- Så stod jeg på den skammel og alt gik meget hurtigt, og så tænkte jeg, 'hvad fanden, laver jeg', og så satte jeg mig på sengen og kiggede ind i væggen et par timer for lige at samle mig selv.

Medina har sidenhen arbejdet benhårdt med sig selv for at bryde det negative tankemønster.

Medina er forlovet med den godt 10 år yngre Malo Chapsal, som hun fandt sammen med tilbage i 2018.

Her ses parret til Zulu Awards i 2019. Foto: Mogens Flindt.

Se 'Toppen af poppen' i aften kl. 20.00 på TV2 - eller se snigpremieren allerede nu på TV2Play.

Se også: Medina afslører: Sådan mødte jeg min forlovede