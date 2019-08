Medina afslører: Sådan mødte jeg min forlovede

Den populære sangerinde kom til bryllup som gæst og endte med at finde sig en ny kæreste

Medina blev i foråret forlovet med Malo Chapsal, og nu fortæller hun, hvordan parret fandt sammen.

Det sker i en spørgerunde på Instagram, hvor Medina svarer på alt mellem himmel og jord, som fansene ønsker svar på.

Og her er det, at én ønsker at vide, hvordan hun og Malo mødte hinanden, hvilket Medina gerne svarer på.

Medina og kæresten til Zulu Awards i KB Hallen. Foto: Mogens Flindt

Det skete nemlig ved veninden Brigitta Comets bryllup i marts 2018.

- Vi fandt sammen til vores bedste venindes bryllup, fortæller Medina, der altså må siges at have haft en ganske fornøjelig aften.

Se også: Medina: Derfor faldt jeg om på scenen

Parret kendte dog hinanden i forvejen, fortæller hun videre.

- Men vi har kendt hinanden i rigtigt mange år, det var bare først der, at det skete. Og det var det helt rigtige. Alt har en tid, siger hun.

Medina er 36 år, mens Malo er 10 år yngre. De flyttede sammen i Medinas villa i Charlottenlund i oktober. I spørgerunden fortæller Medina også, at hun håber at få børn på et tidspunkt.

Se også: Medina stalket: - Hun lå i sengen iført mit tøj