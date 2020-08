Medina venter sit første barn til februar 2021. Det bekræfter hendes manager over for Ekstra Bladet

Sangerinden Medina bliver mor for første gang i starten af 2021, hvor den 37-årige sangerinde venter barn med sin mand, den ti år yngre Malo Chapsal.

Det bekræfter hendes manager, Thomas Børresen, i en SMS til Ekstra Bladet.

'Jeg kan nu bekræfte Medina er gravid,' skriver han i beskeden.

Se også: Efter få måneder: Står til milliongevinst

Manageren fortæller, at sangerinden har termin til februar næste år.

'Håber Medina og Malo får fred og ro til at nyde det,' tilføjer han desuden.

Medina har masser af grunde til at smile denne sommer. Foto: Anthon Unger

Nygifte

Det er den anden store nyhed fra Medina og Malo Chapsal denne sommer.

I juni kom det frem, at parret var blevet gift i hemmelighed på Frederiksberg Rådhus.

'Sidste lørdag blev jeg gift med min drømmemand', skrev hun en uge senere på Instagram, hvor hun delte et billede fra den store dag.

Se også: Medina smider millioner: Køber penthouselejlighed med kæresten

Parret stod frem som kærester i juni 2018, og foråret efter blev de forlovet. Denne sommer stod den så på bryllup for det lykkelige par, som i starten af det kommende år altså får et ekstra medlem til familien.

1. marts købte parret en luksuriøs lejlighed med tagterrasse på Frederiksberg, men den skulle ikke være deres bolig i mange måneder.

For nylig kom det frem, at lejligheden igen er sat til salg for 8,5 millioner kroner, og derfor tyder det altså på, at det kommende forældrepar er på jagt efter den bolig, hvor deres fælles barn skal starte livet.