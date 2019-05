Medina flygtede fra pressen

Medina var ikke meget for at tale med pressen fredag aften

Da der fredag aften blev afholdt Elle Style Awards i København stillede den ene kendte dansker sig med glæde op på den røde løber for at få taget billeder i deres fineste puds og tage en snak med den fremmødte presse.

Alle på nær én vel at mærke.

Da popstjernen Medina sammen med sin forlovede, Malo Chapsal, dukkede op hos Aller Media i København, hvor arrangementet blev afholdt, nærmest løb de udenom den røde løber - tilsyneladende for at slippe for at stille op til interviews med pressen.

Da Ekstra Bladet spurgte Medina, om hun ikke havde lyst til at stille op til et billede på den røde løber, var svaret klart:

- Nej, det vil vi ikke, sagde hun bestemt, inden hun sammen med Malo Chapsal skyndte sig ind i salen.

Her sørgede vagter for, at journalister ikke kom for tæt på popstjernen.

- Nej, hun vil ikke stille op til noget, sagde en vagt bestemt.

- Hun kommer ikke ikke til det, lød det videre.

Ikke glad for pressen

At Medina ikke er glad for pressen er ikke nogen hemmelighed.

Flere gange har hun offentligt udtrykt sin foragt over for den danske presse. Det skete blandt andet til Danish Music Awards i Forum i 2016. Her vandt hun Æresprisen, men brugte sin takketale til at lange ud efter pressen.

- Medierne er fucking nedtur. Vi musikere er jo også bare mennesker. Derfor var det fantastisk at modbevise alle dem, der har angrebet mig. Der vil altid være nogen, der ikke kan lide, det du laver, men i aften er jeg bare fucking stolt, sagde Medina blandt andet dengang.

Tilbage i marts sidste år blev Medina dømt for at køre med narkotika i blodet. Det kostede en bøde på 43.500 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

I forbindelse med retssagen skiftede Medina navn til Frederikke Hansen - angiveligt for at forsøge at undgå, at pressen omtalte sagen. Umiddelbart efter retssagen skiftede hun nemlig sit navn tilbage til Medina.

Forlovet

Tilbage i marts annoncerede 36-årige Medina, at hun var blevet forlovet med den ti år yngre Malo Chapsal, efter de havde dannet par i et års tid.

Det skete på Instagram.

'One year down... A lifetime to go', skrev hun til en video, hvor hun blandt andet viste en stor diamantring frem.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Medinas manager, Thomas Børresen, de glade nyheder.

'Ja, det er rigtigt, at hun er blevet forlovet. Det er et stykke tid siden,' skrev han i en sms til Ekstra Bladet og tilføjede:

'Hun er glad'.

Hvornår og hvor brylluppet skal stå, ville manageren dog ikke afsløre.

Medina havde masser af tid til at kysse og kramme de fremmødte gæster, blandt andre Nikolaj Koppel. Hun havde dog ikke tid til at hilse på pressen. Foto: Mogens Flindt

Flere unge kærester

Medina har tidligere blandt andre dannet par med designeren Frederik Bagger og modellen Mikkel Gregers Jensen, der ligesom Malo Chapsal begge er en del yngre end Medina.

I 2016 fandt hun sammen med modellen Sebastian Baui Lund. De to blev forlovet på en ferie i Toscana, men kærligheden holdt heller ikke mellem de to, og i 2017 gik de fra hinanden og ophævede forlovelsen.

Tilbage i 2012 kastede Medina sin kærlighed på den ti år yngre popstjerne Christopher, før de gik fra hinanden to år efter i 2014.

I 2018 udkom Medina med sit nye album 'Grim'. Albummet har fået en blandet modtagelse og flere hårde ord med på vejen fra de danske anmeldere.

Heller ikke Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, var synderligt begejstret for det nye album, da det udkom.

'Medina lyder fortabt, modløs og ude af stand til at finde ud af, hvad hun skal stille op med sig selv. Men når man rammer bunden, kan det trods alt kun gå en vej. Hun behøver ikke skynde sig med det næste album', lød det fra Treo i anmeldelsen.