Medina hemmeligt gift

Midt i coronakrisen har popstjernen Medina og hendes forlovede, den ti år yngre Malo Chapsal, valgt at sige ja til hinanden i medgang og modgang ved en ceremoni på rådhuset.

Det bekræfter Medinas manager over for Ekstra Bladet.

Se også: Medina sælger huset: Her er prisen

Parret blev viet på Frederiksberg Rådhus lørdag.

- Ja, det er korrekt, at de er blevet gift, lyder det fra Medinas manager, Thomas Børresen.

Han oplyser, at parret ikke har yderligere kommentarer til den lykkelige nyhed på nuværende tidspunkt.

Her ses Medina og Malo sammen til Zulu Awards for to år siden. Foto: Morgens Flindt

Stor diamantring

Tilbage i marts 2019 blev 37-årige Medina og Malo Chapsal, der er 27 år, forlovet.

'One year down... A lifetime to go,' skrev Medina i et opslag på Instagram, hvor hun viste en stor diamantring frem.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Thomas Børresen efterfølgende forlovelsen.

- Ja, det er rigtigt, at hun er blevet forlovet. Det er et stykke tid siden. Hun er meget glad, sagde han i den forbindelse.

Siden da er parret dog gået stille med dørene i forhold til, hvornår den store dag skulle stå.

Medina har tidligere dannet par med popsangeren Christopher. Foto: Per Lange

Mødtes til bryllup

Medina og Malo stod officielt frem som par i juni 2018. Medina har efterfølgende fortalt, at romancen for alvor blomstrede til deres fælles venindes bryllup kort forinden.

- Vi fandt sammen til vores bedste venindes bryllup. Men vi har kendt hinanden i rigtigt mange år, det var bare først der, at det skete. Og det var det helt rigtige. Alt har en tid, har hun tidligere fortalt på sin Instagram-profil.

- Han giver mig tryghed og ro og fred til at være mig og gøre mine mærkelige cirkus-agtige ting. Han bakker mig op og siger mig imod. Og så er han ikke in it for the fame. Det har jeg prøvet med nogle andre, men det behov har han ikke, og det er så dejligt, for ham og mig, det er min private ting, har hun tidligere sagt om Malo i et interview med Fit Living.

I marts i år købte parret en penthouse-lejlighed på Frederiksberg sammen, og dermed sagde de farvel til Medinas 207 kvadratmeter store hus i Charlottenlund.

Se også: Medina smider millioner: Køber penthouselejlighed med kæresten

Prisen for huset, der ligger på en 890 kvadratmeter stor grund, landede på 13.160.000 kroner.

Medina har tidligere fortalt ærligt om, at hun håber på, at hun og Malo Chapsal kan stifte familie i den nærmeste fremtid.

- Jeg har prøvet alt næsten, så måske noget så eksotisk som at lave en familie bliver det næste skridt, har Medina tidligere fortalt til Alt for damerne.

Ægteskabet med Malo Chapsal er Medinas første. Hun har dog tidligere været forlovet med modellen Sebastian Baui Lund. De to gik dog fra hinanden i 2017 og ophævede dermed forlovelsen. Popstjernen, der er kendt for hits som 'Kun for mig' og 'Velkommen til Medina' har tidligere ligeledes blandt andre dannet par med sangeren Christopher.