Medina sælger huset: Her er prisen

Den danske popsanger Medina skal på boligjagt.

Et opslag i tinglysningen viser således, at hun har solgt sit 207 kvadratmeter store hjem i Charlottenlund, der ligger på en 890 kvadratmeter stor grund. Prisen for hytten er landet på 13.160.000 kroner – hvilket er noget mindre end de 14.500.000 kroner, det blev udbudt til i august sidste år.

Medinas manager, Thomas Børresen, bekræfter salget over for Ekstra Bladet.

- Det er solgt. Så meget kan jeg sige, men jeg ved ikke meget mere end det, siger han og fortæller, at han ikke ved, hvad Medina har af planer fremadrettet mht. sin boligsituation.

Direkte adspurgt om hun allerede har købt nyt tag over hovedet, lyder svaret:

- Ikke hvad jeg ved af. Men jeg blander mig heller ikke så meget i den del.

Tjener godt

Medina har tjent godt på husprojektet. Der var tale et dødsbo, som siden er blevet gennemrenoveret.

Hun gav ’sølle’ 6,5 millioner kroner, da hun købte det i 2017.

Da boligen blev sat til salg i 2019, sagde Thomas Børresen om prisstigningen til Ekstra Bladet:

- Den har mere værdi nu, end da hun købte den, men hun har også investeret en del i den.

Det er ikke første gang, at Medina skaber overskrifter med et hussalg.

I 2016 satte hun sit hus på Islands Brygge til salg. Selvom det blev solgt for lige under 15 millioner, så var det på markedet i ni måneder, og Medina måtte gå med til et nedslag på 4,6 millioner kroner for at få huset solgt. Alligevel kom hun derfra med et lille overskud.